İspanyol menajer Arteta, City maçı öncesinde oyuncularına çağrıda bulundu.

NE OLDU? Arsenal, Çarşamba günü Etihad Stadı'nda alacağı bir sonuçla 2004'ten bu yana ilk şampiyonluğuna doğru büyük bir adım atabilir.

Büyük maç öncesinde Arteta, Arsenal takımına güçlü bir mesaj gönderdi.

NE SÖYLEDİLER: Bu dev maç öncesinde, oyuncularının gözünün korkma ihtimali olup olmadığı sorulduğunda İspanyol menajer şöyle yanıt verdi:

"Hayır. Eğer gözleri korkarsa onlara sadece 'Sizi öldüreceğim' diyeceğim.

"Ve bunu kesinlikle yapmak istemiyorum."

Devam etti: "Evet, bizim için zor bir gece ve büyük bir meydan okuma olacak, ama bizim için bu fırsat inanılmaz olacak.

"Başından beri biliyorduk, eğer bir Premier Lig kazanmak istiyorsanız, Spurs'a gidip onları yenmeniz gerekiyor.

"Chelsea deplasmanına gidip kazanmalısınız. Kendi sahanızdaki maçlar dışında da galip gelmeniz gerekiyor. Bizim yaptığımız da tam olarak buydu.

"Bu yüzden buradayız. şimdi City'yi deplasmanda yenmek zorundayız. Şampiyon olmak istiyorsak bu tip karşılaşmaları kazanmak zorundayız. Bu kadar basit."

BÜYÜK RESİM: Arsenal, şu anda Premier Lig'in zirvesinde ve iki maç fazlasıyla City'nin beş puan önünde bulunuyor.

Tüm müsabakalarda oynadıkları son 12 maçın 11'ini kazanan Manchester City'nin yenilmesi, şampiyonluk yarışında muhtemelen Guardiola'nın ekibi için ölümcül bir darbe olacak.

Arsenal, son üç maçında berabere kaldığı için sallantıda ve zorlu karşılaşmada yıldız defans oyuncusu William Saliba'dan yoksun olacak.

İKİ FOTOĞRAFTA:

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Getty Images

SIRADA NE VAR? Yakın tarihin en çok beklenen Premier Lig karşılaşmalarından biri için tüm gözler Etihad Stadyumu'nda olacak.

Ardından Arsenal; sezonu Chelsea, Newcastle, Brighton, Nottingham Forest ve Wolves'a karşı oynayacağı maçlarla tamamlayacak.