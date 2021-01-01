Manchester City Kayky ve Metinho'yu istiyor

Geleceğe dönük transfer yatırımlarını sürdüren Manchester City, Fluminense'nin 17 yaşındaki iki genç oyuncusuna talip oldu.

Premier Lig'de son haftalarda yakaldığı form grafiğiyle zirveye oturan Manchester City bir yandan geleceğe dönük transfer çalışmalarını da sürdüyor.

Pep Guardiola'nın takımının Brezilya ekibi Fluminense'de forma giyen 17 yaşındaki iki oyuncu Kayky ve Metinho için resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Globo Esporte'ye konuşan Fluminense Başkanı Mario Bittencourt, "City bize bu iki oyuncumuz için resmi teklif yapacağını bildirdi" dedi.