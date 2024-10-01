Manchester City, Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic için transfer yarışında

Manchester City, Juventus’un 24 yaşındaki Sırp forveti Dusan Vlahovic'i Erling Haaland’a alternatif olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

Premier Lig şampiyonu Manchester City, Juventus'un 24 yaşındaki Sırp forveti Dusan Vlahovic ile ilgileniyor. Erling Haaland’ın yedeği olarak başka bir forvet arayışında olan City, Vlahovic’i ideal bir hedef olarak görüyor. Juventus’a 2022 yılının Ocak ayında Fiorentina'dan transfer olan Vlahovic, Juventus formasıyla istikrarsız bir performans sergilese de 2024/25 sezonuna hızlı bir başlangıç yaptı ve tüm kulvarlarda çıktığı yedi maçta dört gol ve bir asist kaydetti.

Vlahovic, Juventus ile sözleşmesinin son iki yılına girmiş durumda ve kulüp, Sırp forvetle yeni bir sözleşme imzalamak için çaba sarf etse de görüşmelerin istenen hızda ilerlemediği biliniyor. Bu belirsizlik, Manchester City başta olmak üzere birçok Avrupa devinin ilgisini çekti.

Kadrodaki tek golcü Haaland

Manchester City’nin Vlahovic'e ilgisi anlaşılır bir durum, çünkü şu anda kadroda Haaland dışında bir forvet bulunmuyor. City, yaz transfer döneminde Julian Alvarez ile yollarını ayırdıktan sonra forvet hattında derinlik arayışına girmişti. Pep Guardiola’nın ekibi, Vlahovic’i transfer ederek hem Haaland’a alternatif yaratmayı hem de kadro derinliğini artırmayı hedefliyor.

Ancak Manchester City’nin bu transferde yalnız olmadığı, Atletico Madrid’in de 24 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyor. City'nin, Vlahovic’in yıllık 12 milyon euroluk maaş talebini karşılayabilecek finansal güce sahip olduğu ifade edilirken, transfer yarışının nasıl sonuçlanacağı merak konusu.