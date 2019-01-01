Manchester City, İlkay Gündoğan'ı kadroda tutacak

Maviler, İlkay Gündoğan'ın gelecek sezon serbest kalmasını göze alarak takımda tutmaya karar verdi.

Premier Lig ekiplerinden , orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ın geleceği hakkında karar verdi.

Goal'ün haberine göre, Maviler 2020'de sözleşmesi bitecek olan İlkay Gündoğan'ı bedelsiz olarak kaybetme risklerine rağmen gelecek sezon takımda tutmak istiyor.

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Manchester City ile sözleşme yenileme konusunda anlaşma sağlayamayan orta saha oyuncusu 2020 yılının Ocak ayından itibaren başka kulüplerle sözleşme imzalayabilecek. Oyuncu ile kulüp arasındaki sözleşme uzatma görüşmeleri gelecek haftalarda netleşecek.

Premier Lig ekibinde aynı zamanda orta saha arayışları sürerken, 'te forma giyen Rodri'nin transferi konusunda büyük aşama kaydedildi.

İlkay Gündoğan, bu sezon takımının Premier Lig şampiyonu olmasında büyük rol oynayarak, forma giydiği 50 resmi müsabakada 6 gol atıp 8 de asist yaptı.