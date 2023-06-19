Manchester City ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandı! Sıra Suudi Arabistan'a transferinde

- Bernardo Silva'nın Suudi Arabistan'a gideceği iddia ediliyor
- Barcelona ve PSG de oyuncuyla ilgileniyordu
- Manchester City ile sözleşmesi 2025'te bitecek
NE OLDU? The Athletic'in haberine göre, Manchester City'nin orta sahası Bernardo Silva'ya Paris Saint-Germain'in yanı sıra Suudi Arabistan'dan büyük teklif var.
BÜYÜK RESİM: 28 yaşındaki oyuncunun bir sonraki durağının Barcelona olabileceği söyleniyor ancak Katalan devinde yaşanan mali kriz nedeniyle görüşmeler sürüyor.
DAHA FAZLASI: Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo ile başlayan yıldız furyası Karim Benzema ile devam ederken N'golo Kante ve birkaç yıldız daha kıtanın yolunu tutabilir.
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