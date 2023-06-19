Manchester City ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandı! Sıra Suudi Arabistan'a transferinde

Manchester City ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bernardo Silva'nın adı Suudi Arabistan ile anılıyor.

Bernardo Silva'nın Suudi Arabistan'a gideceği iddia ediliyor

Barcelona ve PSG de oyuncuyla ilgileniyordu

Manchester City ile sözleşmesi 2025'te bitecek

NE OLDU? The Athletic'in haberine göre, Manchester City'nin orta sahası Bernardo Silva'ya Paris Saint-Germain'in yanı sıra Suudi Arabistan'dan büyük teklif var.

BÜYÜK RESİM: 28 yaşındaki oyuncunun bir sonraki durağının Barcelona olabileceği söyleniyor ancak Katalan devinde yaşanan mali kriz nedeniyle görüşmeler sürüyor.

DAHA FAZLASI: Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo ile başlayan yıldız furyası Karim Benzema ile devam ederken N'golo Kante ve birkaç yıldız daha kıtanın yolunu tutabilir.

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