İki yıldız, maç içinde yaşadıkları gerginliği mücadele sonrasına da taşıdılar.

NE OLDU: Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City'ye 3-0 yenildikleri sırada Mane ve Sane saha içerisinde tartışırken görüntülendiler.

BILD'e göre, bu ikilinin tartışması sadece saha içerisinde kalmadı ve daha sonra gerginlik tırmandı.

Karşılaşma sonrasında tartışma yaşayan iki yıldızı, Bayern Münih'in oyuncuları araya girerek sakinleştirmeye çalıştı, ancak ortaya hoş olmayan bazı görüntüler de çıktı.

Senegalli golcü, yaşadıkları tartışma sırasında Sane'nin yüzüne bir yumruk attı.

Bayern Münih, Almanya'da çok konuşulan bu olay hakkında henüz bir yorum yapmadı.

VE DAHA FAZLASI: Tartışmanın City maçının 83. dakikasında başladığı belirtilirken Sane'nin pas alamadığı için Mane'ye veryansın ettiği söyleniyor.

Sane, Senegalli oyuncunun yetersiz kalmasından dolayı çok sinirlendi ve maçın ardından bun durumu, öfkeli bir şekilde vurguladı.

Bunun üzerine sinirlenen Mane, kendisine hakim olamadı ve Sane'nin suratına doğru bir yumruk savurdu.

Aldığı darbeden sonra yüzünde iz oluşan Sane, arkadaşlarının yardımıyla toparlandı.

Ve soyunma odasında bu yaşananlar, herkesin büyük bir şok yaşamasına sebep oldu.

BÜYÜK RESİM: Bu sezon, Bayern Münih için alışılmadık derecede dramatik bir sezon olarak kayıtlara geçiyor.

Kısa bir süre önce soyunma odasındaki bazı krizler nedeniyle Julian Nagelsmann'ı görevden aldılar, yerine Thomas Tuchel'i getirdiler.

Ve kendi standartlarına göre Bundesliga'da zirvede olmalarına rağmen, istikrarsız bir görüntü çiziyorlar.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty Images

Getty Images

Getty Images

SIRADA NE VAR? Mane, davranışlarından dolayı kulüp tarafından cezalandırılabilir. Sane'nin ise aldığı darbe nedeniyle epey sinirli olduğu aktarılıyor.

Bundesliga'da Bayern Münih, Cumartesi günü Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek.