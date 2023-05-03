Norveçli golcü Haaland, bu sezon attığı gollerle rekorları alt üst etti.

NE OLDU? Haaland, sezonun 35. Premier Lig golünü Çarşamba akşamı Etihad'da West Ham'a karşı kaydetti.

Norveçli yıldızın bu golü, daha önce Alan Shearer ve Andy Cole'ün elinde bulundurduğu rekoru kırarak tek bir Premier Lig sezonunda en çok gol atan oyuncu olma rekorunu tescilledi.

Yıldız forvet, Jack Grealish'in asistinde kaleci Lukasz Fabinski'nin üzerinden topu ağlarla buluşturdu.

BÜYÜK RESİM: Hala oynayacak altı Premier Lig maçı olan Haaland, İngiltere Premier Ligi sona ermeden rekorunu geliştirmek için büyük bir şansa sahip...

22 yaşındaki oyuncu, şu anda Pep Guardiola'nın takımında oynadığı tüm müsabakalarda 51 gol atma başarısı gösterdi.

63 gol kaydeden Dixie Dean, İngiltere'de bir sezonda en çok gol atma rekorunun sahibi olarak dikkat çekiyor.

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SIRADA NE VAR? Manchester City, West Ham'ı 3-0 yenerek Premier Lig'in zirvesine geri döndü.

Haaland ve takımı, Cumartesi günü evinde Leeds United'ı konuk edecek.