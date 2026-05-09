Manchester City, şampiyonluk yarışında önemli bir adım attı. Takım, Brentford FC'yi 3-0 mağlup etti. The Citizens'ın bir maçı daha eksik olsa da, şu an lider Arsenal'in (76 puan) iki puan gerisinde bulunuyor.

Pep Guardiola'nın takımı maça keskin ve hırslı başladı. İlk düdükten itibaren açıkça öne geçmeye çalışırken, konuk takım ise özellikle kontra ataklarla tehlike yaratmaya çalıştı. Brentford için de hala çok şey söz konusuydu. Keith Andres'in takımı, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma şansını yakaladı; hem Conference League hem de Avrupa Ligi hala ulaşılabilir mesafede.

28. dakikada Erling Haaland büyük bir fırsat yakaladı. Doku topu geriye çekti, ardından forvet kaleye şutunu çekti. Ancak şutu, Brentford oyuncularının oluşturduğu bir bacak ormanında kayboldu ve Caoimhín Kelleher topu kolayca kontrol altına aldı. Brentford ilk yarıda iyi direndi ve skoru 0-0'da tuttu.

İkinci yarıda, Premier League'in şu anki ikincisi ilk golü bulmak için baskısını sürdürdü. Antoine Semenyo ve Jérémy Doku hızlı driplingleriyle tehlike yarattı, ancak bu başlangıçta büyük fırsatlara dönüşmedi.

Bir saat sonra City hak ettiği golü buldu. Doku, kısa bir köşe vuruşunun ardından topu kaybetmiş gibi göründü, ancak biraz da şansın yardımıyla Brentford'un iki Danimarkalı oyuncusunu geçmeyi başardı. Ardından Belçikalı oyuncu topu uzak köşeye güzel bir vuruşla gönderdi ve açılış golünü kaydetti.

Maçın bitimine 15 dakika kala Haaland farkı artırdı. Norveçli forvet, Semenyo’nun ortasını alışılmadık bir şekilde topukla ağlara gönderdi. Biraz da şansın yardımıyla forvet topu çizgiyi geçirdi ve sezonun 25. golünü kaydetti. City için bu, emeklerinin karşılığı oldu, zira takım galibiyeti elde etmek için sonuna kadar mücadele etmek zorunda kaldı.

Uzatma dakikalarında ev sahibi takım, Omar Marmoush'un golüyle skoru 3-0'a taşıdı. Manchester City, Arsenal ile arasındaki puan farkını iki puana indirdi. Londralılar Pazar günü West Ham United ile karşılaşacak ve farkı beş puana çıkarabilir.