Jack Grealish, Manchester City'deki ilk sezonunun zor olduğunu ve 123 milyon Dolar'lık oyun kurucu, transferinin ardından daha iyisini yapabileceğini itiraf ediyor.

İngiliz futbolcu, devam eden Premier Lig’de City formasıyla yeni bir mücadeleye girmek için çocukluk kulübü Aston Villa'dan ayrılırken İngiliz futbolunun en pahalı oyuncusu oldu.

26 yaşındaki futbolcu, yüksek fiyat etiketine ayak uydurmaya çalışırken söz konusu değişiklik tamamen planlandığı gibi gitmedi. İngiliz oyuncu, hala kanıtlayacak çok şeyi olduğunu kabul ediyor.

Grealish ne söyledi?

Euro 2020 finaline kadar ülkesine yardım ederek büyük bir fark yaratan futbolcu, beIN Sports'a Etihad Stadyumu’ndaki günlerini anlattı:

"Açıkçası daha iyisini yapabilirdim. Bunu birçok kez söyledim. Daha fazla gol atabilirdim, daha fazla asist yapabilirdim ve bazı maçlarda daha fazla etki yapabilirdim.

"Ancak bu yıl fark ettiğim bir şey var ki, oyuncular büyük transfer ücretleriyle gittiğinde veya başarılı olup yeni bir kulübe transfer olduğunda bile onları izledim ve 'Nasıl mücadele edebilirsin ki? Bu sadece futbol’ dedim.

"Şimdi kendim yaptığımda, haftada bir veya iki kez bir futbol sahasında 90 dakikadan çok daha fazlası olduğunu fark ettim.

“Yeni bir soyunma odasına, yeni bir menajere, yeni bir kadroya, bir süreliğine yeni bir eğitim alanına, yepyeni bir şehre uyum için zaman gerekiyor.

“Benim tek bildiğim şey Aston Villa'da futbol oynamak ve ailemin yanında olmaktı.

"Farklı oldu, zor oldu ama aynı olmayacağını biliyordum. Biraz denemem ve konfor alanımdan çıkmam gerektiğinin farkındaydım. Muhtemelen düşündüğümden daha fazlası oldu."

Grealish, Manchester City formasıyla kaç gol attı?

City, Ağustos 2021'de Etihad Stadyumu'nda Norwich'i 5-0 mağlup ederken Grealish, City adına golle üçüncü maçında buluştu.

Pep Guardiola'nın ekibi yarı finalde bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nden elenirken İngiliz futbolcunun pek de iyi olmadığını söylemek gerçekçi olacak.

36 maçta üç asist yapan Grealish, bu sezon hala bir lig şampiyonluğu elde edebilir, ancak Manchester'da her zaman daha fazlasını yapması bekleniyor.

Çünkü, 2022-23 sezonunda ondan beklentiler daha da artacak.

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