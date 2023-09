Manchester City'den Erling Haaland'a devasa yeni kontrat!

Manchester City, Erling Haaland'ı Real Madrid ve Suudi Arabistan ekiplerinin ilgisinden korumak için yeni sözleşme teklif edecek.

Haaland, Premier Lig'de en çok para kazanan ikinci oyuncu

Yalnızca Kevin De Bruyne ondan daha fazla kazanıyor

Ama Manchester City, Norveçli yıldıza yeni kontrat teklif etmeye hazırlanıyor

NE OLDU? The Daily Star'ın haberine göre, Manchester City, Erling Haaland'a haftada yaklaşık 600 bin sterlin'lik yeni bir kontrat teklif etmeye hazırlanıyor. Premier Lig ekibi, Real Madrid ile Suudi Arabistan ekiplerinin ilgisi karşısında Erling Haaland'ı elinde tutmak istiyor.

BÜYÜK RESİM: Suudi Arabistan ekipleri bu yaz büyük transferlere imza atarak Premier Lig'den birçok yıldız aldılar. Real Madrid ise Karim Benzema'nın yerini dolduracak bir isim arıyor.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

