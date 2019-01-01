Manchester City, Aymeric Laporte'un sözleşmesini uzattı

Manchester City, Fransız savunmacısı Aymeric Laporte ile yeniden masaya oturdu.

Manchester City ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Aymeric Laporte, İngiliz ekibine bağlılığını 2025'e kadar uzattı.

Premier Lig devi Manchester City, Fransız savunmacıyla 5,5 yıllık yeni mukavele imzalandığını resmen duyurdu.

Manchester City'deki ikinci sezonunu geçiren Laporte, 2018'in Ocak ayında 65 milyon euro karşılığında Athletic Bilbao'dan transfer edilmişti.

Bu sezon Premier Lig'deki tüm maçlarda görev yapan 24 yaşındaki yıldız futbolcu, sergilediği performansla son dönemde dikkatleri üzerine çekmişti.