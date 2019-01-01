Manchester City, Angelino'yu geri istiyor

Manchester City, 2018-19 sezonu başında PSV'ye sattığı sol bek oyuncusu Angelino'yu geri almak istiyor.

2018-19 sezonunda Premier Lig'i şampiyon olarak tamamlayan , iddialara göre 5.5 milyon euro'ya 'ye sattığı Angelino'yu geri almak istiyor.

City yönetiminin, Angelino'nun sözleşmesindeki geri alma maddesini kullanarak oyuncuyu sol bek rotasyonunda kullanacağı belirtildi.

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La Voz de Galicia'da yer alan habere göre City, 22 yaşındaki İspanyol futbolcu için yalnızca 6 milyon euro ödeyecek. 'in Angelino için 25 milyon euro teklif ettiği de gündeme gelirken PSV'nin bu teklifi geri alım maddesi sebebiyle kabul etmediği bildirildi.

PSG'nin teklifinin hala geçerli olduğu ve City'nin, Angelino'yu geri alır almaz hızlıca elden çıkarma ihtimalinin de bulunduğu ifade edildi.

Ancak teknik direktör Pep Guardiola, gelecek sezon Angelino'yu planlarına dahil etmek istiyor.

Sol bekte birinci seçenek olarak Oleksandr Zinchenko yer alıyor. Diğer seçenek Benjamin Mendy'nin ise takımdaki geleceği henüz belli değil.

2012'de henüz 15 yaşındayken City'ye transfer olan Angelino, New York City FC, , Mallorca ve NAC Breda takımlarında kiralık olarak forma giydi.

Ocak 2016'da, Manuel Pellegrini yönetiminde ilk kez A takımda forma giyen Angelino, FA Cup maçında Aston Villa'ya karşı 9 dakika oynamıştı.

PSV ile geride kalan sezonda 43 lig maçına çıkan oyuncu, 1 gol 12 asistlik katkı sağladı.