Manchester City, 16 yaşındaki kaleci Van Sas'ı aldı

Pep Guardiola'nın ekibi, Hollanda'nın gelecek vadeden eldiveni Mikki van Sas'ı kadrosuna kattı.

, Utrecht'in genç file bekçisi Mikki van Sas'ı transfer etti.

ekibinin sportif direktörü Jordy Zuidam, kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada Van Sas'ın transferi için Manchester City ile anlaştıklarını söylerken "Olağanüstü bir yetenek olan Mikki'nin akademimizden ayrılıyor olmasından dolayı üzgünüz. Fakat diğer yandan, oyuncu bu transferin gerçekleşmesini çok istedi ve onun Manchester City'ye gitmesi akademimizin başarısını gösteriyor. Mikki'ye İngiltere'de başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

16 yaşındaki file bekçisi Hollanda'nın gelecekteki bir numaralı kalecisi olma potansiyeline sahip görülüyor.

Daha fazla takım

Pep Guardiola, Van Sas'ın Manchester City'de genç seviye takımlardaki performansını yakından izleyecek.