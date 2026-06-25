Manchester City, 150 milyon avroluk dev transfer konusunda anlaşmaya vardı

Fabrizio Romano, kendine özgü “here we go” ifadesiyle Manchester City’nin Elliot Anderson’ın transferi konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi. Çeşitli İngiliz medya kaynaklarına göre transfer ücreti tam 130 milyon sterlin.

Bu rakam, 150 milyon avronun biraz üzerinde bir tutara denk geliyor. Bu, rekor bir transfer anlamına geliyor: Daha önce hiçbir Premier Lig kulübü yeni bir oyuncu için bu kadar yüksek bir bedel ödememişti. Önceki rekor, geçen yaz 145 milyon avroya Liverpool’a transfer olan Alexander Isak’a aitti.

Anderson’ın Nottingham Forest ile üç sezonluk sözleşmesi daha vardı ve bu nedenle kulüp en yüksek bedeli talep edebildi. Toplamda kulüp için 92 maça çıkan Anderson, burada tam bir süperstar haline geldi.

Anderson artık kariyerinde bir sonraki adıma geçme zamanı gelmişti. Bu nedenle kişisel anlaşmaya varılması hiç sorun olmadı. Kulüpler de şartlar üzerinde anlaşmaya vardığından, milyonlarca avroluk transferin önündeki tek engel artık sağlık kontrolü kaldı.

Bu sağlık kontrolü büyük olasılıkla Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşecek; Anderson şu anda İngiltere milli takımıyla birlikte Dünya Kupası’nda mücadele ediyor. Milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel yönetiminde her zaman ilk 11’de yer alıyor.

Anderson’ın gelişi, Manchester City’de forma giyen Tijjani Reijnders için kötü bir haber gibi görünüyor. Hollandalı orta saha oyuncusu, geçen sezonun ilerleyen dönemlerinde Pep Guardiola yönetiminde ilk 11’deki yerini kaybetmişti ve şimdi Maresca’nın planlarının ne olacağını beklemek zorunda.