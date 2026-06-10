Manchester City, 140 milyon avroluk teklifiyle de başarısız oldu

Manchester City, Elliot Anderson için bonuslar dahil olmak üzere yaklaşık 140 milyon avroluk bir teklifte bulundu. Transfer piyasası uzmanı Fabrizio Romano, bu haberi Çarşamba günü X üzerinden duyurdu. Ancak Nottingham Forest, yetenekli İngiliz orta saha oyuncusu için daha yüksek bir bedel talep ediyor.

Nottingham Forest, Anderson için 140 milyon euro civarında bir temel ücret talep ediyor. Buna ek olarak, milyonlarca euro tutarında bonuslar da eklenecek. Manchester City, geçen hafta The Tricky Trees tarafından, tutarı belirtilmeden bir açılış teklifi reddedildi.

Romano'ya göre Manchester City pes etmiyor ve Anderson'ın transferini kısa sürede tamamlamayı umuyor. 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun City Ground'daki sözleşmesi üç sezon daha devam ediyor. Transfermarkt, oyuncunun değerini 75 milyon euro olarak tahmin ediyor.

Anderson için bir anlaşma sağlanamazsa, Manchester City Premier League'de başka seçeneklere yönelecek. Romano, Sandro Tonali'nin (Newcastle United) yeni teknik direktör Enzo Maresca'nın kısa listesinde yer aldığını da ekliyor.

Anderson, uzun süredir çeşitli İngiliz üst düzey kulüplerinin ilgisini çekiyor. The Citizens'ın yanı sıra Manchester United de orta saha oyuncusunu takip ediyordu. Ancak The Red Devils, geçen hafta Atalanta'dan Brezilyalı orta saha oyuncusu Éderson'u kadrosuna kattı.

Çok aranan Anderson, Newcastle United'ın altyapısından yetişti ve 2024 yazında 41 milyon euroya Forest tarafından transfer edildi. Bu sezon Vítor Pereira'nın takımında 50 maça çıktı ve bu maçlarda 4 gol attı, 5 asist yaptı.

Anderson'ın olası transferi, Tijjani Reijnders için kötü haber gibi görünüyor. Hollandalı orta saha oyuncusu, geçen sezonun ilerleyen dönemlerinde Pep Guardiola yönetiminde ilk 11'deki yerini kaybetti ve Maresca'nın planlarını beklemek zorunda.