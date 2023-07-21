Premier Lig devi Manchester City, Portekizli yıldızının takımdan ayrılması halinde İtalyan yıldıza yönelecek.

NE OLDU? TuttoMercatoWeb, City'nin Barella'yı Paris Saint-Germain ile bağlantılı olan Silva'nın yerine potansiyel bir hedef olarak bildirdi.

City, PSG'ye Silva'nın 100 milyon €'ya (87 milyon £/111 milyon $) mal olacağını zaten bildirdi ve eğer ayrılırsa, İtalyan yıldız için temaslarını sıklaştırabilir.

BÜYÜK RESİM: Bu yaz Newcastle'dan da bir teklif alan Barella, Arsenal'in Declan Rice'ı West Ham'dan satın almak için 105 milyon sterlin (135 milyon dolar) ödemesinden sonra fiyatını 120 milyon Euro'ya çıkardı.

VE DAHA FAZLASI: Barella, Inter'de bir yıldız olarak ortaya çıktı, 2020'de kulübe katıldı ve 187 maça çıktı. 20 gol atarken 44 asistlik de katkı yaptı.

Geçen sezon kulübün Şampiyonlar Ligi finaline gitmesinde çok önemli bir oyuncu haline geldi, ancak City finalde Inter'i mağlup ederek kupa hedeflerine son verdi.

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Getty Images

SIRADA NE VAR? City, alternatif bir orta saha oyuncusu alıp almamaya karar vermeden önce Silva'nın geleceğinin netlik kazanmasını bekleyecek.