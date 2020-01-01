Man United'dan 31 yılın en kötü serisi

Sevilla'ya kaybeden Kırmızı Şeytanlar bu sezonu da kupasız tamamladılar.

pek alışık olmadığı bir dönemden geçiyor.

Premier Lig'de sezonu üçüncü sırada tamamlayan, FA Cup ve Lig Kupası'nda ise yarı finalde elenen Kırmızı Şeytanlar'ın tek umudu UEFA 'ydi.

'da oynanan sekizli finalde yarı final görmesine rağmen 'ya, 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 kaybeden Manchester United'ın kupa hasreti büyüyor.

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United 31 yıldır en uzun kupasızlık serisini yaşıyor.

Üst üste üçüncü sezonu kupasız tamamlayan Premier Lig devi, son olarak bu kadar uzun bir seriyi 1985 - 1989 yılları arasında yaşamıştı.

2020-21 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Manchester United, 20 şampiyonlukla İngiltere'nin en çok şampiyon olan takımı. Ezeli rakipleri 'un ise 19 şampiyonluğu var.