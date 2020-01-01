Man United, Sancho'dan vazgeçmiyor

Dortmund oyuncusunu satmaktan vazgeçti ama Manchester United'ın bu transferden vazgeçmeye niyeti yok.

, 'un satmama kararı aldığı Jadon Sancho için girişimlerini sürdürecek.

Ole Gunnar Solksjaer'in mutlaka alınmasını istediği Sancho için uzun süredir uğraşan Man United, Dortmund'la el sıkışmayı başaramadı. Bu satış için 10 Ağustos'u son tarih olarak belirleyen Alman ekibi, Sancho'yu kamp kadrosuna aldı ve genç yıldızı satmama kararı aldı.

Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Jadon Sancho gelecek sezon bizimle olacak. Bu son kararımız." şeklinde konuştu.

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Fakat United, Zorc'un açıklamalarına rağmen bu transferden ümidini kesmiş değil.

Goal'ün edindiği bilgilere göre Manchester United, Dortmund'un isteğiyle üçüncü parti bir menajer tarafından yürütülen görüşmelerin yavaşlığından rahatsız. Ayrıca kulüp, oyuncuya ve menajerine ödenecek para konusunda da temkinli ilerlemek istiyor. Kırmızı Şeytanlar, Alexis Sanchez transferinde yaptıkları hataları tekrarlamak niyetinde değiller.

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Dortmund Sancho için United'dan 120 milyon euro istiyor ancak İngiliz ekibi, salgın döneminde böyle bir miktar talebinin gerçekçi olmadığını düşünüyor.

Manchester United, Dortmund'un 10 Ağustos'u son tarih olarak ilan edip oyuncuyu kampa dahil etmesini kesin sonuç olarak değerlendirmiyor ve transferin son günü olan 5 Ekim'e kadar başarıya ulaşabileeğine inanıyor.

Jadon Sancho'nun transfer edilememesi halinde yönelinmesi gündemde olan isim ise forması giyen Kingsley Coman.