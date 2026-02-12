Man City Blue Moon çıkış şarkısı: Cityzens'ın marşının sözleri, videosu ve anlamı

Manchester City taraftarları, takımları sahaya çıktığında onları desteklemek için Blue Moon şarkısını söylerler.

Ünlü "Blue Moon" şarkısı, Amerikan şarkı yazarlığı dünyasının saygın isimleri olan besteci Richard Rodgers ve söz yazarı Lorenz Hart'ın değerli işbirliğinden doğmuştur.

60'tan fazla farklı yorumla, "Blue Moon" şarkısını çok çeşitli sanatçılar kendi benzersiz versiyonlarıyla kaydetmiştir.

Django Reinhardt, Billie Holiday, Dizzy Gillespie, Louis Armstrong, Julie London, Sam Cooke, Frank Sinatra, Dean Martin, The Supremes, Bob Dylan, Rod Stewart ve daha birçok saygın müzisyen, bu zamansız melodide izlerini bırakmıştır.

Peki, şarkının sözleri nedir ve bu nakarat nasıl ortaya çıkmıştır? GOAL bunu inceliyor.

Blue Moon şarkı sözleri - Man City'nin grev marşı

Manchester City taraftarlarının Blue Moon şarkısının sözleri aşağıda tam olarak okunabilir.

Blue moon,

Beni yalnız dururken gördün

Kalbimde bir hayali olmadan

Kendi aşkım olmadan.

Mavi ay,

Orada ne için olduğumu biliyordun

Benim için dua ettiğimi duydun

Gerçekten değer verebileceğim biri için.

Ve sonra birdenbire önümde

Kollarımın sarabileceği tek kişi

Birinin "lütfen beni sev" diye fısıldadığını duydum

Ve baktığımda, ay altın rengine dönmüştü.

Mavi ay

Artık yalnız değilim

Kalbimde bir hayal yok

Kendi aşkım olmadan.

Man City taraftarlarının Blue Moon şarkısını söylediği video

Man City taraftarları neden Blue Moon şarkısını söylüyor?

1980'lerde kulüpler, geleneksel tezahüratlara alternatif olarak tribünlerde yeni şarkılar söylemeye başladı.

İlginç bir şekilde, "Blue Moon" ilk olarak Crewe Alexandra taraftarları arasında bir tezahürat olarak ortaya çıktı, ancak son birkaç on yılda Blues tarafından benimsenip kişiselleştirildi.

City'nin tarihinin saygın tarihçisi Gary James şöyle demiştir: "1989-90 sezonunun açılış maçında Liverpool'da bu şarkıyı ilk kez duyduğumu çok net hatırlıyorum. O ana kadar, önceki sezonlarda taraftarlar tarafından söylenmemişti.

Anfield'daki maçtan sonra, City taraftarları bir süre bekletildi ve birkaç genç, biz dışarı çıkarken bu şarkıyı söylemeye başladı. Biraz melankolik bir yorumla söylediler, ama şarkı çabucak popüler oldu."

Etihad Stadyumu'nda Doves, Supra, The Marcels, Sha Na Na ve Beady Eye gibi sanatçılar tarafından yapılan 'Blue Moon'un çeşitli yorumları çalınmıştır.

Ancak, en unutulmaz ve sevilen versiyon şüphesiz, tutkulu Blues taraftarlarının 90 dakikalık maç boyunca sarsılmaz bir tutkuyla şarkının nakaratını söylemesidir.

Bu, kulübe olan desteğin ve sadakatin büyüleyici bir göstergesidir ve devam etmesi beklenmektedir.

Faydalı bağlantılar