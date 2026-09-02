Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı İsviçreli Gianni Infantino, FIFA turnuvalarının ve özellikle Dünya Kupası'nın haklarının bir bölümünü özel sektör yatırımcılarına satma planından vazgeçtiği andan itibaren yoğun bir incelemenin hedefi haline geldi.

Infantino, Infantino'nun istifa etmesi yönündeki arzusunu gizlemeyen ve onu ayrılmaya zorlamak amacıyla ABD genelinde çeşitli hukuki dosyalar sunarak hamlelerini artıran Avrupa Birliği ile hukuki ihtilaflara girme olasılığıyla karşı karşıya.

"The Athletic" sitesi, UEFA'nın İsviçre'de kendisine karşı ceza davası açmayı değerlendirdiği bir dönemde, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun Gianni Infantino'nun hukuki masraflarını üstlenmesinin beklendiğini aktardı.

Sitenin haberinin devamında, "Bunun nedeni, Infantino'nun Uluslararası Futbol Federasyonu adına ve onun başkanı sıfatıyla hareket ediyor olmasıdır." ifadeleri yer aldı.

Artan baskılara rağmen Infantino, yalnızca UEFA'dan değil, aynı zamanda Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Federasyonu ile Asya Futbol Federasyonu'ndan da gelen ayrılma çağrılarına şu ana kadar direndi.

Bununla birlikte, CONCACAF içinde Infantino'nun ayrılmasını isteyen üye federasyonlar ile kalmasını tercih edenler arasında bölünmeler mevcut.

Infantino'ya karşı seçimlerde yarışmak isteyen herhangi bir adayın başvuru süresi önümüzdeki 18 Kasım'da sona eriyor; seçimler ise önümüzdeki mart ayında Fas'ta düzenlenecek FIFA Kongresi sırasında yapılacak.

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