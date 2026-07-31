Mali cazip tekliflere rağmen: Heysem Hasan Suudi teklifini reddetti

İspanyol basınında yer alan haberler, Real Oviedo'nun kanat oyuncusu Mısırlı Hisam Hasan'ın, kendisine büyük bir mali teklif gelmesine rağmen mevcut yaz transfer döneminde Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'ne transfer olma konusunda hâlâ kararsız olduğunu doğruladı.

"La Nueva España" gazetesine göre, Suudi teklifi şimdiye kadarki en ciddi teklif olarak değerlendiriliyor ve mali açıdan Real Oviedo yönetiminin beklentilerini de karşılıyor; ancak oyuncu kariyerine Avrupa'da devam etmeyi hâlâ tercih ediyor ve nihai kararını vermeden önce daha rekabetçi liglerden gelecek teklifleri bekliyor.

Gazete, Hasan'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımının sona ermesinin ardından Real Oviedo antrenmanlarına döndüğünü ve teklif uzun vadeli bir sözleşme ile İspanya'da alabileceğinden çok daha yüksek bir maaş içermesine rağmen, şu an için Suudi Arabistan'a transfer olmaya karşı olan tutumunu koruduğunu belirtti.

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Gazete, oyuncunun satışının Oviedo yönetimi için büyük bir öncelik teşkil ettiğini vurguladı; zira bu transferden elde edilecek mali gelir, kulübün İspanya Ligi Birliği'nin belirlediği maaş tavanını artırmasına ve dolayısıyla sezon başlamadan yeni transferler yapmasına imkân tanıyacak.

Gazete ayrıca, Oviedo'nun Hasan'ın satış bedelini bu yaz kulübün en önemli hedeflerinden biri olan Arjantinli defans oyuncusu Kevin Lomonaco transferini finanse etmek için kullanmayı planladığını, ancak transferin tamamlanmasının Fransız kanat oyuncusunun geleceğinin netleşmesine bağlı olduğunu ekledi.

Gazete, Hasan'ın Dünya Kupası'ndaki özellikle Arjantin Milli Takımı karşısındaki parlak performansının piyasa değerini büyük ölçüde artırdığını, ancak kulübün 12 milyon euroluk serbest kalma bedelini almayı beklemediğini, müzakerelerin sürdüğünü ve oyuncunun Suudi teklifi karşısındaki nihai tutumunun beklendiğini belirterek haberini tamamladı.