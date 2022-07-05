Maldini, Milan'ı uyardı: "Şampiyonluğu unutmamız gerekiyor"

Maldini, gelecek sezon temiz bir sayfa açmaları gerektiğini söyledi.

Milan direktörü Paolo Maldini, takımı şampiyonluk kutlamalarını unutmaları, ancak geçen sezon hedeflerine nasıl ulaştıklarını hatırlamaları konusunda uyarıyor.

Milan, bugün yeni sezon öncesinde antrenmanlara geri döndü.

Ne söylendi?

Footballitalia'nın haberine göre Maldini, gelecek sezon temiz bir sayfa açmaları gerektiğini söyledi.

"Oyuncular, böyle harika bir sezonun ardından hak ettikleri bir ara verdiler. O anılar hala akılda taze. Şampiyonluğu nasıl elde ettiğimizi hatırlamak lazım ama yeni sezon için temiz bir sayfa açmamız gerekiyor.

"Sassuolo maçından sonra olanları bir an için unutmalıyız. Sonsuza kadar bizimle olacak ve bu grubun kendine olan güvenini daha da artıracak bir şey ama her yıl farklı.

"Hala birkaç oyuncumuz eksik çünkü bazı futbolcular sezon sonunda milli görevdeydi. 15-16 Temmuz'da hepsi burada olacak, ”diye açıkladı eski savunma oyuncusu.

"Hepimiz burada olmadığımız için tam takım ruhuna sahip değiliz çünkü birçoğu birbirini tanımıyor ve birkaçı kiralıktan döndü. Bugün ilk gün, yarından itibaren daha iyi bir rutinimiz olacak.

Dünya Kupası

"Dünya Kupası'nın Kasım'da oynanmasını nasıl buluyorsunuz?" sorusuna ise Milan efsanesi şöyle yanıt verdi:

"Buna alışmamız gerekiyor, COVID'e, askıya alınan oyunlara ve kapalı kapılar ardında oynamaya alıştık, bu yüzden alışmamız gerekiyor. Bu sezon ikiye bölünecek ve bunu böyle görmemiz gerekiyor” dedi.

"Dünya Kupası'na gitmeyenler için uzun bir mola dönemi olacak, bu yüzden bir ara vereceğiz ve sonra tekrar başlayacağız.

Takımı hazırlamamız, sezon için hedeflerimizi belirlememiz, grubu yönetmemiz gerekiyor."

Daha fazla okuma

Süper Lig 2022-23 fikstür çekimine şarkıcı Göksel damga vurdu