Diriyah Kulübü, Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom'un takıma transfer olmayı reddetmesinin ardından, mevcut yaz transfer döneminde Hilal'den yeni bir oyuncuyu kadrosuna katmayı başardı.

Basında yer alan haberlere göre, Malcom iki kulübün transferi tamamlama konusunda anlaşmasına rağmen, Diriyah'a geçmek için mevcut yaz transfer döneminde Hilal'den ayrılma fikrini reddetmişti.

Diriyah Kulübü bugün salı günü, Hilal'den genç kanat oyuncusu Abdullah el-Zeyd'i bir sezonluk kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Abdullah el-Zeyd, geçen sezon Elit Joy Ligi'nde Hilal 21 Yaş Altı takımıyla, özellikle sol kanat mevkiinde öne çıkan yıldızlardan biriydi; ayrıca sağ kanat ya da oyun kurucu olarak da oynayabiliyordu.

Bu dikkat çeken performanslar nedeniyle, Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, yeni sezon başlamadan önce 22 yaşındaki oyuncuyu A takımın Avusturya'daki yurt dışı kampına götürmeye karar verdi.

El-Zeyd, Suudi kulübünün birçok seçkin oyuncuyu kadrosuna katmasının ardından, Diriyah'ın mevcut yaz transfer döneminin en son transferi oldu. Bunlardan sonuncusu, Everton ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından transfer edilen Senegalli orta saha oyuncusu Idrissa Gana Gueye'ydi.