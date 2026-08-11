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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Malcom şokunun ardından: Diriyah, Hilal'den yeni bir oyuncu transfer etti

Transfers
Al Hilal - Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Premier Lig
Al Diriyah - Al Ahli
Al Diriyah
Al Ahli
Malcom
Suudi Arabistan
Brezilya

Yeni yükselen takım Roshn Ligi için takviyelerini sürdürüyor

Diriyah Kulübü, Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom'un takıma transfer olmayı reddetmesinin ardından, mevcut yaz transfer döneminde Hilal'den yeni bir oyuncuyu kadrosuna katmayı başardı.

Basında yer alan haberlere göre, Malcom iki kulübün transferi tamamlama konusunda anlaşmasına rağmen, Diriyah'a geçmek için mevcut yaz transfer döneminde Hilal'den ayrılma fikrini reddetmişti.

Diriyah Kulübü bugün salı günü, Hilal'den genç kanat oyuncusu Abdullah el-Zeyd'i bir sezonluk kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

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Abdullah el-Zeyd, geçen sezon Elit Joy Ligi'nde Hilal 21 Yaş Altı takımıyla, özellikle sol kanat mevkiinde öne çıkan yıldızlardan biriydi; ayrıca sağ kanat ya da oyun kurucu olarak da oynayabiliyordu.

Premier Lig
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
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Al Ahli
AHL
Premier Lig
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS

Bu dikkat çeken performanslar nedeniyle, Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, yeni sezon başlamadan önce 22 yaşındaki oyuncuyu A takımın Avusturya'daki yurt dışı kampına götürmeye karar verdi.

El-Zeyd, Suudi kulübünün birçok seçkin oyuncuyu kadrosuna katmasının ardından, Diriyah'ın mevcut yaz transfer döneminin en son transferi oldu. Bunlardan sonuncusu, Everton ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından transfer edilen Senegalli orta saha oyuncusu Idrissa Gana Gueye'ydi.

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