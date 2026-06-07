Málaga CF, üçüncü lige düşmesinden üç yıl sonra LaLiga'ya doğru önemli bir adım attı

Málaga CF, Pazar günü LaLiga'ya yükselme yolunda önemli bir adım attı. Endülüs ekibi, play-off yarı finalinin ilk maçında UD Las Palmas'ı 0-1 mağlup etti. Rövanş maçı Çarşamba günü oynanacak.

Málaga, 2013 yılında Şampiyonlar Ligi yarı finaline kıl payı ulaşmış ve gerekli yatırımlarla İspanya'nın (alt) üst ligine kalıcı olarak katılmayı ummuştu.

Takip eden yıllarda Málaga her zaman orta sıralarda yer aldı, ta ki 2018'de sonuncu olarak ikinci lige düşene kadar.

Uzun bir süre en üst seviyeye dönüş mümkün görünmüyordu. Hatta daha da kötüsü: 2023'te kulüp İspanya'nın üçüncü ligine bile düştü.

Málaga, bir sonraki sezon (2023/24) LaLiga 2'ye yeniden yükseldi. Bu sezon kulüp dördüncü sırada bitirerek play-off'lara katılma hakkı kazandı.

Ruud van Nistelrooij, Isco ve Santi Cazorla gibi isimlerin eski kulübü, bu play-off'lara mükemmel bir başlangıç yaptı. David Larrubia, maçın tek golünü 60. dakikada attı.

Çarşamba günü kendi seyircisi önünde bu avantajı elinden kaçırmazsa, Los Boquerones bu ayın sonunda UD Almería veya CD Castellón ile play-off finalinde karşılaşacak. İlk maçta 1-1 berabere kalan Almería, Salı günü ev sahibi avantajına sahip olacak.