Makilili, Florentino Pérez’e Fransa’nın yıldızını kadroya katmasını tavsiye ediyor

Dünya Kupası’nın belirleyici aşaması yaklaşırken, eski Fransız yıldız Claude Makélélé, günümüzün en önde gelen yıldızlarını ele aldığı dikkat çekici açıklamalarda bulundu ve Real Madrid Başkanı Florentino Pérez’e Michael O’Lisi’nin transferi konusunda daha önce verdiği tavsiyeyi açıkladı. Ayrıca Kylian Mbappé'yi Altın Top ödülünün favorisi olarak göstererek, onun Brezilyalı efsane Ronaldo Nazário'ya en yakın oyuncu olduğunu belirtti.

Eski Real Madrid ve Fransa milli takım oyuncusu, İspanyol "Marca" gazetesine verdiği demeçte, Michael Oulessi'nin Bayern Münih ve Fransa milli takımında büyük bir başarı yakalamadan önce kulüp yönetimini bu oyuncuyu transfer etmeye ikna etmeye çalıştığını itiraf etti.

Makélélé şöyle konuştu: “Michael Olise Real Madrid’e transfer olursa çok mutlu olacağım. Başkan Florentino Pérez ile konuşma fırsatım oldu ve ona, kulübün parasını tek bir oyuncuya harcayacaksa bunun Olise olması gerektiğini söyledim.”

Ve ekledi: “Olisse, bize futbol izlemenin keyfini geri kazandırdı ve çocukluğumuzda yaşadığımız o hissi yeniden yaşattı; yetenek, özgürlük, kalite ve etkinlik. O sahada olmadığında, yokluğunu açıkça hissediyorsunuz.”

Şöyle devam etti: “En iyi formunda olduğunda, tıpkı Lionel Messi gibi, her an kimsenin beklemediği bir şey yapabileceğini hissediyorsunuz. Dembélé’ye, Mbappé’ye ve Barcelona oyuncularına bakın; hepsi onun, başkalarının göremediği boşluklara topu gönderebileceğini biliyor. İşte bu, bizim sevdiğimiz modern futbol; taraftarların hayal kurmasını sağlayan futbol. Yorumcular bile onun becerilerine hayranlık duyuyor. O olağanüstü bir oyuncu.”

Jude Bellingham ile Michael Olise arasındaki karşılaştırma sorulduğunda Makelele, herhangi bir karşılaştırmaya girmek istemedi ve şöyle dedi: “Bırakın oyuncular ayaklarıyla konuşsun. İkisi de olağanüstü performanslar sergiliyor, ancak ben karşılaştırmaları sevmem. Benim felsefem budur; büyükleri karşılaştırmayın. Pelé, kendisinden sonraki nesillerle karşılaştırılamaz; aynı şey Maradona için de geçerli. Zinedine Zidane ise, ondan sonra hangi yıldızlar ortaya çıkarsa çıksın, futbol tarihinde sonsuza dek kalacak bir iz bıraktı. Her oyuncunun kendi yolunu çizmesine ve kendi tarihini yazmasına izin verin."

Makélélé, Kylian Mbappé’nin Altın Top ödülünü kazanmasını dilediğini de belirterek şöyle konuştu: “Mbappé’nin ödülü kazanmasını diliyorum. Bu sezon Real Madrid ile pek çok kupa kazanmamış olsa da, Dünya Kupası’ndaki performansı olağanüstü.”

Şöyle devam etti: “Kylian’ın her yıl sergilediği performans, onu Ronaldo Nazário’ya gittikçe daha da yaklaştırıyor. Ronaldo’ya bir nedenden ötürü ‘Fenomen’ lakabını takmıştık; Mbappé ise bu neslin fenomenidir. En heyecan verici olan ise, hâlâ sunabileceği çok şeyin olması. Bu yüzden onun, yeni Ronaldo’ya en yakın oyuncu olduğuna inanıyorum.”

Makélélé, Portekizli José Mourinho’nun Real Madrid’in başına geri dönmesine de değindi ve ikinci döneminde takımı başarıya taşıyacağına olan tam güvenini vurguladı.

Şöyle konuştu: “Mourinho zeki, bilgili ve detayları okuma konusunda büyük bir yeteneğe sahip bir teknik direktör. Oyuncularını, takıma ne kadar denge katacaklarına göre seçecektir. Üç pozisyonda da oynayabilen bir oyuncunun olması büyük bir avantajdır, çünkü sezon boyunca ne tür sakatlıklar ya da koşullarla karşılaşılacağını bilemezsiniz. Çeşitlilik her zaman bir güç unsurudur.”

Ayrıca İngiliz savunma oyuncusu Trent Alexander-Arnold’a özel bir övgüde bulunarak, onun Portekizli teknik direktörün yönetiminde başarılı olmasını sağlayacak niteliklere sahip olduğunu vurguladı.

Şöyle açıkladı: “Mourinho bir baba, bir lider ve harika bir teknik direktördür. Gerisi ise Trent’in kendisine bağlı. Sürekli oynamak istiyorsa, teknik direktörünü dinlemeli. Etkinlik söz konusu olduğunda, Mourinho en iyi oyuncularından vazgeçmez, bazen tartışmalı olsalar bile.”

Sözlerini şöyle tamamladı: “Her zaman şunu söylemişimdir: Gerçek bir profesyonel oyuncu, üç farklı pozisyonda oynayabilmelidir. Eğer asıl pozisyonunda iyi ise, orta sahada ve kanatta da oynayabilir. Çok yönlü bir oyuncu için sahada üç farklı rol üstlenmek hiç de zor bir şey değildir.”