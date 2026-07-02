Mahrez: Tarihi bir başarı peşindeyiz… Artık bayrağı devretme zamanı geldi

Cezayir Milli Takımı kaptanı Riyad Mahrez, 2026 Dünya Kupası’ndaki katılımının kariyerindeki son Dünya Kupası olacağını doğruladı ve bayrağı yeni nesle devretme zamanının geldiğini belirterek, tüm dikkatini mevcut turnuvada “Yeşiller”i tarihi bir başarıya ulaştırmaya odakladığını vurguladı.

Mahrez, 32'li turda İsviçre ile oynanacak maç öncesinde FIFA'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamalarında şunları söyledi: "Belki de benim için bayrağı devredip durma zamanı geldi. Bu, katıldığım son Dünya Kupası olacak ve bu kesin."

Cezayir kaptanı, turnuva başlamadan önce milli takımın belirlediği ilk hedefin, grup aşamasını geçip eleme turlarına yükselmeyi başarmasıyla zaten gerçekleştirildiğini açıkladı, ancak hedeflerinin bununla sınırlı olmadığını vurguladı.

Şöyle devam etti: “Hedefimiz ilk turu geçmekti ve bunu başardık. Ülkemiz daha önce Dünya Kupası’nda eleme turlarında hiç maç kazanmamıştı.”

Mahrez, “Yeşiller”in oyuncularının omuzlarına yüklenen sorumluluğun büyüklüğünün farkında olduklarını ve Dünya Kupası eleme turlarında ilk galibiyetini elde ederek Cezayir futbol tarihine yeni bir sayfa yazma fırsatının artık elinde olduğunu vurguladı.

Cezayir milli takım kaptanı, sözlerini coşkulu bir mesajla noktaladı: “Şimdi bunu gerçekleştirmeliyiz; kendimiz, ailelerimiz ve vatanımız için. En önemlisi budur.”

Cezayir Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda Cuma günü şafak vakti İsviçre ile oynayacağı merakla beklenen maça hazırlanıyor. “Yeşiller” taraftarları, Cezayir’in Dünya Kupası tarihindeki en büyük başarısını elde etmesini ve bu turnuvada yoluna devam etmesini umuyor. Bu turnuva, yıldız oyuncu Riyad Mahrez’in dünya sahnesindeki son turnuvası olacak.

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