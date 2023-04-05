Tecrübeli futbolcunun eşi, Süper Lig'de yaşadıkları hezimeti unutamadığını gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Süper Lig’in lideri Galatasaray, kendi sahasında Başakşehir’e 3-2 mağlup oldu.

Bu skorun ardından Sarı-Kırmızılı ekip kupadan elenirken Başakşehir, yarı finalde Ankaragücü’nün rakibi oldu.

Maçın ardından büyük bir sevinç yaşayan Başakşehirli futbolcular, galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladılar.

Fakat bu coşkulu kutlamayı en derin şekilde yaşayanlardan birisi de Başakşehir’in orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir’in eşi Eda Tekdemir'di...

Ne yapmıştı?

Süper Lig’in ilk yarısında oynanan maçta, Galatasaray deplasmanda Başakşehir’i 7-0 gibi net bir skorla mağlup ederek adeta sahadan silmişti.

Bu maçın ardından Başakşehir camiası büyük bir üzüntü yaşarken Mahmut Tekdemir’in eşi Eda Tekdemir, yaşadığı üzüntüyü sosyal medyadan dile getirmişti ve bir paylaşımda bulunmuştu.

Eda Tekdemir, yaptığı paylaşımda, “Keser döner, sap döner. Gün geli hesap döner. Biz, sizi o sahaya gömeriz.

“Sabah ola hayır ola' demiş büyüklerimiz, ben de diyorum ki bu lig çok uzun... Sabah ola hayır ola…

“Galatasaray’ın tek rakibi bizmişiz, bundan sonra tek rakibimiz Fenerbahçe, Beşiktaş veya Sivasspor’dur!” diyerek sert bir paylaşım yapmıştı.

Şimdi ne yaptı?

Eda Tekdemir, Süper Lig’de alınan 7-0’lık hezimetin ardından yaşadığı üzüntüyü unutmadı ve Başakşehir’in 3-2 kazanarak yarı finale yükseldiği Türkiye Kupası maçının ardından göndermeli bir paylaşım daha yaptı.

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’nin attığı gollerin ardından stadyumda çalınan Simge Sağın’dan “Aşkın Olayım!” şarkısını paylaşarak hem Arjantinli golcü hem de sarı-kırmızılı ekibe göndermeli bir yanıt verdi.