Mahkeme kararını verdi: Ligue 1'de bu sezon küme düşme yok
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Fransa Ulusal Mahkemesi, Amiens ve Toulouse'un sezon tesciliyle birlikte küme düşürülmelerine yaptıkları itirazı kabul etti.
Salgın nedeniyle Ligue 1'de sezon mevcut haliyle tescil edilirken PSG şampiyon ilan edilmiş, Amiens ve Toulouse ise küme düşürülmüştü.
Bu karara itiraz eden ve konuyu mahkemeye taşıyan Amiens ve Toulouse amacına ulaştı.
Mahkeme iki kulübü haklı bularak bu sezon Ligue 1'den herhangi bir takımın küme düşmemesine hükmetti.
Bu kararla birlikte LFP'nin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Ligue 2'yi ilk iki sırada bitiren Lorient ve Lens'in katılımlarına izin verilmesi halinde Ligue 1, 2020-21 sezonunda 22 takımla oynanacak.
Öte yandan, mahkeme, Lyon'un sezonun devam etmesi yönündeki talebini ise reddetti.