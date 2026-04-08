Maghrib'den sonra... Barcelona, Güney Kore'den cazip bir teklif aldı

İspanyol basında yer alan bir habere göre, Barcelona kulübü bugün Çarşamba günü Güney Kore'den cazip bir teklif aldı; bu teklif, kulübe büyük bir maddi kazanç sağlayacak.

Barcelona'nın dünya çapındaki popülaritesi giderek artıyor ve bunun en iyi kanıtı, kulübün dünyanın dört bir yanından cömert meblağlar karşılığında dostluk maçı oynamak için aldığı tekliflerin sayısının artması.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, kulübün aldığı en son teklif, Güney Kore'de 9 ila 10 milyon euro karşılığında bir dostluk maçı oynamak.

Ancak bu durum, tek bir maç için uzun mesafeler kat etmek zorunda kalma zorluğunu da beraberinde getiriyor. Özellikle bu yaz, Asya turu yerine, Birmingham yakınlarındaki İngiliz Futbol Federasyonu'na bağlı St. George's Park'ta düzenlenecek bir antrenman kampı planlanıyor.

Gazete, Barcelona'nın dostluk maçları için başka cazip teklifleri de değerlendirdiğini ekledi. Peru'dan 7 ila 8 milyon avro arasında bir bedel karşılığında her an imzalanabilecek resmi bir teklifin yanı sıra, Fas'ta benzer bir maç için yaklaşık 5 milyon avro bedelli, Peru'daki teklif kadar ciddi olmayan başka bir teklifin de olduğunu belirtti.

Buna ek olarak, Katalan kulübü bu yaz, 1 Ağustos'ta Diego Armando Maradona Stadyumu'nda Napoli ile bir dostluk maçı oynamak için başka bir teklif aldı.

Napoli'nin güçlü kadrosu nedeniyle bu seçenek cazip görünüyor ve Hans Flick'in takımı, İspanya Ligi'nin başlamasına birkaç hafta kala rekabetçi bir ortamda yeteneklerini test etme fırsatı bulacak.

