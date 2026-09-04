Madridli gazeteci: Mourinho bu kararıyla beni şaşırttı

Ünlü El Chiringuito analisti ve As gazetesinin yayın yönetmen yardımcısı Tomas Roncero, İspanya La Liga'nın dördüncü haftasında bugün cuma günü oynanacak Athletic Bilbao maçı için Real Madrid'in kadrosunu yorumladı.

Real Madrid taraftarı olmasıyla bilinen Roncero, "As" gazetesinin öne çıkardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Bernardo'nun yedek kulübesinde oturması şaşırtıcı, çünkü salı günü cezalı olduğu için yer almayacak. Bu karar, Mourinho'nun Camavinga'ya olan güvenini pekiştiriyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Her halükarda, altın üçlü Bellingham, Mbappe ve Vinicius Junior ile birlikte devam ediyor; ayrıca büyücü Güler de var. Madrid, Betis'i yenmeli ve galibiyet serisini sürdürmeli."

Şöyle tamamladı: "Bu arada, bu sezon boyunca takımın asıl savunma hattı olacağına inandığım defans forması giyiyor; Dumfries, Konate, Huijsen ve Cucurella'dan oluşuyor. Bu takımla galibiyet elde edilmeli."

Real Madrid'in bugünkü maçtaki ilk 11'i şu şekilde:

Kaleci: Courtois.

Savunma: Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella.

Orta saha: Valverde, Camavinga, Arda Güler, Bellingham, Vinicius.

Hücum: Kylian Mbappe.



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