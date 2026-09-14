Yeni Ballon d'Or kazananının belli olmasına bir aydan biraz fazla bir süre kaldı; ödül mücadelesi giderek daha çok Lamine Yamal ile Kylian Mbappé arasında yoğunlaşıyor.

Tören, 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek. Bu aşamada iki oyuncu, ödülü kazanmaya en güçlü aday olarak öne çıkan iki isim olarak görünüyor.

Barcelona oyuncusu, «Movistar+» kanalına verdiği röportajda, Katalan takımı ve İspanya Milli Takımı ile geçirdiği sezon sayesinde ödülü kazanmayı hak ettirecek gerekçelere sahip olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Dünyanın en iyi iki oyuncusu Mbappé ve benim, ancak bu yıl Ballon d'Or'u benim hak ettiğimi düşünüyorum."

Sport gazetesi, Madridli yorumcu Edu Aguirre'nin El Chiringuito programında iki oyuncu arasındaki karşılaştırma hakkındaki görüşünü açıkladığını aktardı.

Aguirre şöyle konuştu: "Yamal'ı gitgide daha çok beğeniyorum. O bir Barcelona oyuncusu, ben ise Real Madrid'i tutuyorum, ama beğendiğim bir genç ve her geçen gün onu daha çok beğeniyorum. Farklı bir genç."

Bunun yanı sıra Aguirre, Yamal'ın halihazırda dünyanın en iyi oyuncuları arasında yer aldığını kabul etti, ancak karşılaştırma Fransız oyuncuya gelince araya büyük bir fark koyarak şunları söyledi: "Belli ki dünyanın en iyi oyuncuları arasında, ama Mbappé'den dört basamak aşağıda."

Gazeteci, yalnızca bireysel seviye söz konusu olduğunda Real Madrid forvetinin diğer oyunculara açık ara üstün olmaya devam ettiğinde ısrar etti.

Barcelona oyuncusundan söz edilirken daha yakın olabilecek başka karşılaştırmalar bulunduğunu, ancak karşılaştırma Mbappé ile olunca durumun değiştiğini düşünüyor.

Edu Aguirre, haklarında yapılacak tartışmanın mantıklı olabileceğini düşündüğü iki isim ortaya attı ve şöyle dedi: "Burada bu yıl bireysel seviyede kimin daha iyi olduğuna dair bir tartışma olabilir; Raphinha mı yoksa Lamine mi? Bu tartışılabilir bir konu. Ya da Olise'nin Lamine'den daha iyi olup olmadığı. Ama bireysel seviyeden bahsediyorsan, Mbappé diğer oyunculardan üç ya da dört basamak üstün."

Programın yorumcusu, tavrından hiçbir şüphe duymuyor gibi görünüyor; zira şöyle konuştu: "Lamine'i çok beğeniyorum, hatta son derece beğeniyorum, ama dünyanın en iyi oyuncusu Mbappé. Büyük bir farkla üstün."

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