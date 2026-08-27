İspanyol forvet Álvaro Morata, Cesc Fàbregas yönetimindeki Como'da kadroda kendine yer bulmayı başaramadı ve 33 yaşındaki oyuncunun geleceğinin İtalya Serie A dışında olduğu görülüyor.

Ayrıca Moise Kean'in İtalyan kulübüne yaklaşması ve bunun kaçınılmaz görünmesi, eski Real Madrid ve Atlético Madrid oyuncusunun ilk 11'de yer bulma kapısını kapatıyor.

Bu bağlamda, adı birçok takımla anılan Morata'nın kararını verdiği anlaşılıyor. Cope radyosunda yayınlanan "El Larguero" programına göre, Leganés onun sürpriz durağı olacak.

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre radyo, oyuncunun önceliğinin İspanya'nın başkentinde ikamet etmek olduğunu ve Leganés tercihinin de buradan geldiğini ekledi.

Aynı kaynağa göre, eski İspanya milli oyuncusu Como'dan kiralık olarak Leganés'e katılacak.

Gazete şöyle ekledi: "Morata'nın yakın çevresi, halihazırda üzerinde görüşülmekte olan transferi doğruladı. Leganés'in ikinci lig takımı olması nedeniyle bu kolay bir işlem değil; ancak her şey yolunda giderse, Morata bu sezon Leganés'in 9 numaralı forveti olacak. Madrid'de yaşamak için sabırsızlanıyor."

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