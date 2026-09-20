Hakem Ortiz Arias, La Liga'nın yedinci haftasında Atletico ile Real arasında oynanan ve Roji Blancos'un 2-1 kazandığı Madrid derbisindeki yönetimindeki performansının ardından sert eleştirilere maruz kaldı.

Tartışmalı hakem kararları üzerine uzmanlaşan "Archivo VAR" sitesi, Ortiz Arias'a 10 puan üzerinden 0,25 gibi şok edici bir not verdi.

Archivo VAR, bu hayal kırıklığı yaratan değerlendirmesini şu sözlerle gerekçelendirdi: "Arias'tan korkunç bir hakemlik. Bu, kendisini doğrudan hakemlikten dondurulmaya götürecek; öyle bir derbi maçıydı ki, yaptığından daha fazla hata yapması imkânsızdı."

Şöyle devam etti: "Madridli hakem, bazı maçlarda kendini doğrunun ve yanlışın üzerinde hisseden hakemlerden biri. Karşına ciddiyetle dikilip aslında hiç yaşanmamış bir şeye seni ikna ediyor. Sorun şu ki, bu üslubu her maçta tercih edemezsin ve bu maç da o durumlardan biriydi."

Şuna dikkat çekti: "İşe, Paina'yı iki kez sarı karttan muaf tutarak, hafif kahkahalar ve teknik direktörlere yönelik uyarılar eşliğinde başladı. Ardından tam anlamıyla çöküşü başladı. Önce Bellingham'ı bir basma pozisyonunda sarı kartla cezalandırdı; oysa sarı kart Cuti Romero'nun hakkıydı."

Şunları ekledi: "Hakem, görünüşe göre oyuncu kimliğinde bir karışıklık nedeniyle inceleme ekranına gitti; oysa kurallar aynı ihlallerin yeniden incelenemeyeceğini açıkça belirtiyor ve iş, sarı kartın Bellingham'dan Romero'ya değiştirilmesiyle sonuçlandı. Bu, hiçbir şekilde kırmızı kartı hak eden bir pozisyon değildi."

Şu vurguyu yaptı: "Kang In Lee'nin, Fede Valverde'ye yaptığı ve Real Madrid oyuncusunun ayak bileğinin tam gözlerinin önünde burkulmasına yol açan sert müdahaleye sarı kart bile göstermedi. Güney Koreli oyuncu ise pozisyondan gülerek ayrıldı."

Tabloyu tamamlamak için, Huijsen'in ceza sahası içinde Giuliano Simeone'yi topla oynama imkânı olmadan tuttuğu pozisyonda sadece sarı kart vermekle yetindi. Doğrudan kırmızı kartı gerektiren apaçık bir pozisyondu, ancak hakem daha en baştan sarı kart göstermekle yetindi.

Archivo VAR, raporunu şu sözlerle bitirdi: "Sınav kâğıdına adını yazdığı için 0,25 alıyor."

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