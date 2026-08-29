Madrid'de tablo değişiyor: Álvarez transfer serüveni sona mı erdi?

Atletico Madrid'in Arjantinli forveti Julian Alvarez, cumartesi sabahı "Cerro" antrenman tesisinde bireysel bir çalışma yaptıktan sonra takımıyla birlikte toplu antrenmanlara dönmeye hazırlanıyor. Bu gelişme, takım arkadaşlarının Sevilla'ya gitmesiyle aynı zamana denk gelirken, oyuncunun geleceğine dair belirsizlik yaz transfer döneminin kapanmasına saatler kala sürüyor.

İspanyol "Marca" gazetesine göre Alvarez, hastalık nedeniyle çarşamba ve perşembe günkü antrenmanlara katılmamasının ardından, üst üste ikinci gününde kulübün kondisyon antrenörlerinden biri eşliğinde çalıştı. Oyuncunun, pazar günü yapılması planlanan bir sonraki antrenman seansında gruba katılması bekleniyor.

Arjantinli forvetin antrenmanlara dönüşü, Barcelona'ya transferinin neredeyse imkânsız hale geldiği bir dönemde geldi. Transfer piyasasının kapanacağı salı akşamı yaklaşırken oyuncu, gelecek sezon Katalan kulübe katılma hayalini gerçekleştirmenin zorluğunu kabullenmiş durumda.

İyileşip normal programına dönmüş olmasına rağmen gelişmeler Alvarez'in durumunu kesin olarak netleştirmedi. Arsenal ve Manchester City'nin kendisini kadrosuna katma isteğine rağmen oyuncu hâlâ İngiltere Premier Lig'e dönme konusunda ikna olmuş değil. Bu da Atletico'da kalmayı şu an için en gerçekçi seçenek haline getiriyor.

Atletico Madrid, forvetini bedensel ve teknik açıdan tam hazır bir şekilde geri kazanmak istiyor. Bu nedenle kulüp, oyuncunun takım kadrosunda kalma olasılığı sürerken daha fazla zaman kaybetmek istemiyor. Alvarez ise İngiltere'ye transferi reddeden tutumunu ve tercih ettiği hedef olarak Barcelona'ya bağlılığını sürdürüyor.

Transfer piyasasının son gününün yaklaşmasıyla birlikte Alvarez, şimdilik bir Atletico Madrid oyuncusu olmaya devam ediyor ve geleceğine dair nihai karar önümüzdeki birkaç gün içinde bekleniyor.