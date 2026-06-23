"Madrid'de olsaydım dikkat ederdim"... Henry, Pérez'e sert bir mesaj gönderdi

Bayern Münih’in yıldızı Michael Oliisi, 2026 Dünya Kupası’nda Fransa milli takımının Irak’ı 3-0 mağlup ettiği maçta olağanüstü bir performans sergileyerek taraftarları hayran bırakmaya devam etti. İki kritik asist yapan Oliisi, önümüzdeki yaz Real Madrid’e transfer olmanın en güçlü adaylarından biri olarak konumunu pekiştirdi.

ABD’li “CBS” kanalı, Oulissi ile Kylian Mbappé arasındaki olağanüstü uyumu övdü. 2024 Olimpiyatları’nda Oulissi’nin eski teknik direktörü olan efsane Terry Henry ise şu yorumu yaptı: “Oulissi ve Mbappé’nin 30 dakika boyunca paslaştığını izledim. Real Madrid'de olsaydım, bunu kesinlikle fark ederdim. Belki bir gün Mbappé, kendisine sürekli pas atan bu oyuncuyu kadromuza katmamızı isteyebilir."

Ofansif orta saha oyuncusu, “Les Bleus”un ataklarını kurmada dikkat çekici bir performans sergiledi; önce ceza sahası dışından Mbappé’ye mükemmel bir pas verdi, ardından Ousmane Dembélé’ye Irak savunmasının arkasına belirleyici bir pas attı; bu sahne, kritik anlarda fark yaratma yeteneğini yansıtıyordu.

23 yaşındaki Oulissi, birkaç haftadır Real Madrid tarafından yoğun bir şekilde takip ediliyor. Başkan Florentino Pérez’in, Vinícius Júnior’un sözleşmesinin yenilenmemesi durumunda stratejik alternatifler bulma planının bir parçası olarak görülen Oulissi, Santiago Bernabéu’da Mbappé için ideal bir partner olarak değerlendiriliyor.

Bu Fransız yetenek, ülkesinde büyük takdir görüyor; özellikle de Olimpiyatlar’da onu çalıştıran ve hızlı gelişimini yakından izleyen Henry’nin gözünde. Bu da, yeni yıldızı Mbappé ile anında uyum sağlayabilecek bir forvet arayan Real Madrid için onu en gözde seçenek haline getiriyor.