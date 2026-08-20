Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşü, artık yalnızca bir şahsiyet değişikliği olmaktan çıktı; yeni sezonun resmi başlangıç düdüğünden önce hatları belirmeye başlayan köklü bir taktiksel dönüşüme dönüştü.

Takımın La Liga'daki ilk maçları için geri sayıma girmesiyle birlikte, hazırlık dönemi ve bu süreçte yaşanan çok sayıda deneme, Portekizli teknik direktörün tamamen yeni ve farklı bir yaklaşımını ortaya çıkardı; bu yaklaşımı analist Aritz Gabilondo, "Cadena SER" radyosundaki "El Larguero" programında Mourinho'nun "gerçek futbolsal değişimi" olarak nitelendirdi.

Gabilondo, Alvaro Benito ile birlikte sunduğu "Sanedrin" programındaki konuşmasında, yeni Mourinho'nun katı ve fiziksel açıdan güçlü ikili merkez anlayışıyla öne çıkan eski fikirlerinden vazgeçtiğini açıkladı ve şunları söyledi: "Önceki dönemde, Bernardo Silva'nın Tchouameni'nin yanında ikinci bir ön libero olarak oynadığını görmemiz imkânsızdı. Kendisi 1,70 metreden kısa ve fiziksel olarak hafif bir oyuncu; bu, Mourinho'nun zorlu döneminde imkânsızdı."

Ayrıca bu dönüşümün münferit bir durum olmadığını, aksine teknik direktörün Benfica'daki son yıllarından bu yana uyguladığı eksiksiz bir felsefe olduğunu ekledi; söz konusu dönemde defansif liberoya yakın konumda bir oyun kurucuya güvenmişti.

Analist, aynı durumun Türk oyuncu Arda Güler için de geçerli olduğunu belirtti. Güler, merkez orta sahayı desteklemek için Jude Bellingham'ın biraz gerisinde bir mevkide oynamaya başladı; bu, eski Mourinho'nun hesapsız bir risk olarak değerlendireceği bir roldü.

Gabilondo, Bernardo Silva'nın önümüzdeki cumartesi Real'in Espanyol karşısındaki ilk maçında ilk on birde yer almasının kesin olduğunu değerlendiriyor; böylece bu yeni modelin ilk resmi sınavı gerçekleşmiş olacak.

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Real Madrid sezona, ilk hafta maçının ertelenmesinin ardından bir maç eksikle geç giriyor. Ekip, yola ikinci haftadan başlıyor ve rakiplerinin üç puan gerisinde bulunuyor. Bu, değişiminin yalnızca şahsiyetinde değil, bizzat futbolda gerçekleştiğini kanıtlamak isteyen Mourinho için yeni bir meydan okuma.