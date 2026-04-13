Madrid'de kararsızlık... Arbeloa, Münih maçı öncesinde kararını "saklıyor"

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin rövanşında Bayern Münih ile karşılaşmanın adeta erken bir "final" niteliğinde olacağının bilincinde olarak Münih'e doğru yola çıkıyor. Kraliyet Takımı, bu maçta ilk maçtaki 1-2'lik skoru tersine çevirip yarı finale yükselme biletini kaparak, 16. şampiyonluk hayaline bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

Maçın önemi bir yana, Álvaro Arbeloa, Santiago Bernabéu'da Girona ile berabere kaldıkları maçın ardından, Allianz Arena'daki karşılaşma öncesinde ilk maçta yaşananları gözden geçirip hataları düzeltmenin gerekliliğini vurgulayarak, tur atlamanın kolay bir iş olmayacağını belirtti.

Arbeloa, basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Geçen Salı günkü maçta olan biteni iyice analiz etmeliyiz ve iyi yapamadığımız şeyleri düzeltmeliyiz. Daha iyi olmaya çalışıyoruz ve iyi yaptığımız şeyleri pekiştirerek onlara nasıl zarar verebileceğimizi göreceğiz."

"Tüm enerjimizi bu maça harcamalıyız. Almanya'ya kazanmak için gitmeliyiz, buna inanıyoruz ve orada sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye ekledi.

Madridli teknik direktör, oyuncularına büyük güven duyduğunu belirtti ve rövanş maçında zihinsel faktörün belirleyici olacağını belirterek şunları ekledi: "Sadece oyuncuların buna inanmasını istiyorum. Oraya gideceğimiz 25 oyuncunun, kazanabileceğimize ve yüksek bir performans sergileyebileceğimize ikna olacağına inanıyorum. Karşılarında beyaz formalar ve dairesel bir amblem görecekler ve eminim ki büyük bir mücadele vereceğiz."

Kadro açısından, Real Madrid'den gelen haberler nispeten olumlu görünüyor. Sezonun önceki dönemlerinde sakatlıklar nedeniyle çok sayıda oyuncunun eksikliği yaşanırken, kadro artık neredeyse tam kadroya yaklaşıyor. Ancak Arbeloa, Almanya'ya gitmeden önce savunma hattında hala bazı soru işaretleriyle karşı karşıya.

Mevcut verilere göre, Antonio Rüdiger ve Trent Alexander-Arnold ilk 11'de yer almaya en yakın isimler olurken, ikinci stoper pozisyonu için Eder Militão ve Dean Hoesen arasında, sol bek pozisyonu için ise Álvaro Carreras ve Ferland Mendy arasında rekabet yaşanıyor.

Tahminlere göre Arbeloa, Militão’ya güvenmeyi tercih edebilir; ve Mendy'ye güvenmeyi tercih edebileceğini gösteriyor. Münih'te beklenen maçın yüksek tempo, fiziksel mücadeleler ve açık alanlar ile karakterize olması, bire bir mücadelelerde daha güçlü oyunculara avantaj sağlıyor. Ancak diğer seçenekler, oyun kurma ve arka alandan top çıkarma konusunda daha yüksek kalite sunabilir.

Real Madrid'in kendi sahasında ve taraftarlarının önünde Bayern'in baskısına karşı mümkün olan en iyi kadroyla sahaya çıkmaya çalışması nedeniyle, teknik ekibin savunma hattıyla ilgili nihai kararını maçtan önceki son saatlerde vermesi bekleniyor.