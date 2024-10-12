Madrid'de gece yarısı Arda Güler isyanı! Çalımı gördüler, Ancelotti'yi fena haşladılar...

Arda Güler'in Türkiye-Karadağ maçında attığı harika çalım sonrası Real Madrid taraftarları, Carlo Ancelotti'ye isyan etti.

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. hafta maçında Samsun'da Karadağ'ı konuk etti. Ay-yıldızlılar rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

3 puanı İrfan Can Kahveci getirdi

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede tek gol, 69. dakikada Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci'den geldi.

Milliler, bu galibiyetle birlikte puanını 7'ye yükseltti ve grupta liderliğini sürdürdü.

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Arda'nın çalımı geceye damga vurdu

Arda Güler, gol veya asist üretememiş olsa da Samsun'da geceye damga vurmayı başardı.

Yıldız futbolcu, 38. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında rakibine müthiş bir çalım attı. Bu çalım, sosyal medyada viral haline geldi.

Real Madrid taraftarları isyanda

Arda'nın çalımının sosyal medyada yayılmasının ardından Real Madrid taraftarları, X platformunda Carlo Ancelotti'ye isyan etti.

Fanatik'in derlediği habere göre Madrid taraftarları, İtalyan teknik adama şunları söyledi:

'En büyük yeteneği yok etmeye çalışıyor!'

@Castillo__Rm: "Ancelotti çok uzun zamandır ortaya çıkan en büyük yeteneği yok etmeye çalışıyor."

@MarioHurtado5: "Ancelotti, Arda Güler'i öldürüyor. bugün Türkiye ile oynadığı harika oyunu gerçekten izliyor musunuz? o inanılmaz bir oyuncu."

@emilioantonio08: "Bu Arda Güler'in takımda yeri yok öyle mi... Tanrı aşkına Ancelotti! O bir sihirbaz..."

@yazovaa: "Arda Güler'i izlemek çok keyifli, o bir sanatçı. Ancelotti'nin adaletsizliği yüzünden bu çocuğu doyasıya izleyemiyor olmamız çok üzücü."

@Aquivaletodo007: "Güler 20 dakikadır Türkiye'ye orta sahadan bir takımın nasıl organize edileceği konusunda ustalık dersi veriyor. Ancelotti televizyonu kapatacak!"