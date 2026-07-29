Santos'un yıldızı Brezilyalı Neymar da Silva, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı yaratan performansının ardından milli takımı bıraktığını açıkladı.

Neymar, fiziksel olarak hazır olmamasına rağmen Dünya Kupası'na katılan Brezilya kadrosuna dahil olmuştu; ancak buna rağmen yalnızca iki maçta sayılı dakikalar sahaya çıktı ve son 16 turunda Norveç karşısında penaltıdan tek bir gol kaydetti.

Samba ekibi, Norveç'e (2-1) mağlup olarak Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti ve böylece dünya şampiyonluğu kupası 2002'den bu yana Brezilya'dan uzak kalmaya devam etti.

Bir basın toplantısının sonunda 2030 Dünya Kupası'na katılma ihtimali sorulan Neymar şu yanıtı verdi: "Milli takımla maceram sona erdi. Orada tarih yazdım ve bundan son derece mutluyum."

"Foot Mercato" ağının aktardığına göre şunları ekledi: "Pek çok deneyim yaşadım. Elimden geleni yaptım ve sarı forma için her zaman mücadele ettim, ama artık bunun bana yettiğini düşünüyorum."

34 yaşındaki Neymar'ın Santos ile olan sözleşmesinin 2026 yılının sonunda bitmesi planlanıyor; ardından bir sonraki adımına karar verecek.

Neymar, Brezilya milli takımıyla 130 maça çıktı ve 80 gol kaydetti; böylece Seleção'nun tarihi gol kralı olarak milli takımı bırakmış oldu. Ayrıca ülkesinin milli takımıyla 4 farklı Dünya Kupası'nda yer aldı.