"Maaşını al"… Scaloni, İngiltere maçının hakemlerine öfkeyle tepki gösterdi

2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile İngiltere arasında oynanan maçta, Tango’nun teknik direktörü Lionel Scaloni’nin hakem ekibine karşı tamamen sinirlerini kaybettiği tartışmalı bir an yaşandı.

Arjantinli "tyc" gazetesine göre, olay, milli marşların çalınmasından itibaren her iki takımın da muhteşem bir performans sergilediği bu tarihi karşılaşmanın ilk dakikalarında yaşandı. Lionel Messi, bir İngiltere oyuncusu tarafından sert bir şekilde engellendi, ancak hakem herhangi bir ceza kararı almadı.

Bu pozisyonun ardından Scaloni öfkeye kapıldı ve dördüncü hakeme “Maaşını aldığın işi yap” diye bağırdı. Kameralar tarafından aktarılan bu sözler, yanlış bir çeviri nedeniyle sosyal medyada geniş çapta tartışmalara yol açtı.

Maçı yöneten, 44 yaşındaki Amerikalı hakem Ismail Al-Fath'tı. Bu hakem, Arjantin'in şampiyon olduğu Katar'daki 2022 Dünya Kupası finalinde dördüncü hakem olarak görev yapmıştı. Ona vatandaşları Corey Parker ve Kyle Atkins yardımcı olurken, Scaloni’nin saldırısına maruz kalan dördüncü hakem ise İtalyan Maurizio Mariani’ydi.

Hakem atamaları maç öncesinde büyük tartışmalara yol açmıştı; özellikle İngiliz medyası, Messi’nin ABD liginde forma giydiği Inter Miami kulübünün birçok maçını yönettiği için El Fath’ın tarafsızlığından şüphe duyuyordu.

"Daily Mail" gazetesi maç öncesinde "Messi, Dünya Kupası yarı finalinde en sevdiği hakemi aldı" başlığını atarken, "The Sun" gazetesi ise İngiltere milli takımını, Arjantin ve hakem ekibinin "kurnaz taktiklerine" karşı "soğukkanlılık" göstermesi gerektiği konusunda uyardı.