Lyon; Fekir, Depay ya da Aouar'dan birini satmak zorunda

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, yaz transfer döneminde takımın yıldızlarından birini satmak zorunda olduklarını söyledi.

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, Telefoot'a kulübün geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Jean-Micheal Aulas, yaz transfer döneminde kulübün yıldızlarından birini satmak zorunda olduklarını itiraf etti.

Başkan Aulas, kulübün ekonomik problemleri sebebiyle dev kulüplerin ilgisini çeken Memphis Depay, Houssem Aouar ve Nabil Fekir'den birinin bu transfer döneminde gidebileceğini söyledi.

Nebil Fekir, geçtiğimiz transfer döneminde Liverpool'a transfer olmak üzereydi ancak bu transfer Lyon'un istediği bonservis bedeli sebebiyle gerçekleşmemişti.