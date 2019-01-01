Derbide Luyindama ve Marcao'nun yerine kimler oynayacak?
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Sarı-Kırmızılılar'da Luyindama kırmızı kart, Marcao ise sarı kart cezalısı olduğu için bu müsabakada görev yapamayacaklar.
Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor ile oynanan son lig maçında olduğu gibi stoperde yine Ryan Donk'a görev vermesine kesin gözüyle bakılıyor.
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Ancak deneyimli hoca, Donk'un yanında kimi oynatacağı konusunda henüz kararını vermiş değil.
Fernando sürprizi
Fatih Terim'in antrenmanlarda Fernando'yu stoperde deneyeceği, performansından memnun kalması halinde formayı savunmayı Donk'la birlikte Brezilyalı oyuncuya teslim edeceği öğrenildi.
Stoperde Fernando planı tutmazsa Ahmet Çalık'ın bu göreve Semih Kaya'dan daha yakın olduğu konuşuluyor. Ahmet Çalık, Yeni Malatyaspor ile oynanan kupa maçında son 10 dakikada görev yapmıştı.