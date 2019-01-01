Luyindama sosyal medya üzerinden Galatasaray'ı doğruladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Marcao ve Emre Taşdemir'in ardından savunma hattına bir takviye daha yapmaya yakın...

Geçtiğimiz günlerde Portekiz ekiplerinden Chaves'in stoperi Marcao ile anlaştığını açıklayan sarı kırmızılılar gözünü bir başka stopere dikti.

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, Belçika'da Standard Liege forması giyen stoper Christian Luyindama ile ilgileniyor.

Ancak sarı kırmızılı yöneticiler, Luyindama ile ilgili resmi bir girişimde bulunmadı.

25 yaşındaki oyuncu sosyal medyada Galatasaray'ı takibe aldı ve taraftarların sorularına açık bir şekilde yanıt verdi.

Sarı kırmızılı bir taraftarın "Galatasaray'a gelecek misin?" sorusuna Luyindama, "Benim için bir problem yok, Galatasaray kulübümle konuşmalı. Henüz tekliflerini sunmamışlar." şeklinde cevap verdi.