'Luuk de Jong, ciddi bir kişisel durum nedeniyle Hollanda'ya döndü'

Luuk de Jong, bu sezonun ardından FC Porto'dan ayrılacak. Portekizli transfer sitesi Zerozero'nun haberine göre, 35 yaşındaki forvet, hassas bir özel durumla boğuşuyor ve bu nedenle Eindhoven'daki evine geri dönecek. Portekiz'deki sözleşmesi sona erdiğinde yenilenmeyecek.

De Jong, geçen yaz Porto'ya transferiyle sürpriz yaratmıştı. Tecrübeli bir oyuncu olarak Samu Aghehowa ile rekabet etmesi için takıma katılmıştı. Her iki tarafın da sözleşmeyi bir sezon daha uzatma imkanı vardı, ancak bu gerçekleşmeyecek.

Portekizli basına göre, Hollanda'daki bir aile ferdinin ciddi hastalığı, eski Hollanda milli oyuncunun kararında belirleyici bir rol oynadı. De Jong, bu zor dönemde ailesine yakın olmak ve onlara destek olmak için doğru zamanın geldiğini düşünüyor.

Buna ek olarak, tecrübeli oyuncu aylardır ağır bir diz sakatlığından zorlu bir iyileşme süreci geçiriyor. De Jong, sezonun başlarında uzun süre sahalardan uzak kaldıktan sonra Aralık ayında sol dizindeki çapraz bağdan ameliyat oldu.

Fiziksel sorunlar, Porto'daki dönemini büyük ölçüde gölgeledi. Francesco Farioli, De Jong'da Samu ile düzenli olarak rotasyon yapabilecek ideal bir deneyimli forvet görmüştü, ancak sakatlıklar nedeniyle bu plan pek hayata geçmedi.

De Jong'un Portekiz'deki macerası umut verici bir şekilde başlamıştı. Forvet, sezonun ilk aylarında etkileyici bir performans sergilemiş ve Sporting CP deplasmanında önemli bir gol atmıştı. Casa Pia'ya karşı alınan ikna edici galibiyetin ardından Farioli, Hollandalı oyuncunun "ustalık dersi" verdiğini bile söylemişti.

Kısa bir süre sonra, Lourosa ile oynanan bir hazırlık maçında talihsizlik yeniden baş gösterdi. De Jong, Ağustos sonunda ciddi bir diz sakatlığı geçirdi ve üç ay sahalardan uzak kaldı. Ancak Kasım ayında sahalara döndükten kısa bir süre sonra, bu golcü için işler daha da kötüye gitti ve çapraz bağları yırtıldı. Bu olayla birlikte sezonu anında sona erdi.