Luuk de Jong (35) önemli bir kararını açıkladı

35 yaşındaki forvet, Algemeen Dagblad gazetesine verdiği demeçte, Luuk de Jong'un FC Porto'dan sadece bir sezonun ardından ayrıldığını doğruladı. De Jong, sona eren sözleşmesini uzatma imkânı vardı ancak bunu kabul etmeme kararı aldı.

De Jong, ciddi bir çapraz bağ sakatlığından henüz tam olarak iyileşmiş değil. AD gazetesine verdiği röportajda eski PSV kaptanı, şimdilik tüm seçenekleri açık tuttuğunu vurguladı. "Devam etmek ya da bırakmak, bu yaz tüm seçenekleri açık tutuyorum."

De Jong, Aralık ayında dizinden ameliyat oldu ve rehabilitasyonunda planlandığı gibi ilerliyor. “Doktorlar dizimin stabil olduğunu söylüyor ve üzerine yük bindirdiğimde herhangi bir tepki görmüyorum,” diyor. Sahalara dönüşü, sakatlığı geçirdikten dokuz ay sonra, Ağustos sonu olarak bekleniyor.

İşte bu nedenle De Jong, Porto'da yeni bir sözleşme imzalamamaya karar verdi. "Kulübe şöyle dedim: 'Bu durumda yeni bir sözleşme imzalamayacağım. Bu doğru gelmiyor. Ne kendime ne de size karşı.'" Forvet, geçen yıl "son bir kez güzel bir macera" olarak tanımladığı şey için Portekiz'e büyük bir hırsla gitmişti.

FC Porto onu daha uzun süre kadrosunda tutmak istiyordu. De Jong'a göre Portekiz şampiyonu, Estádio do Dragão'daki kısa sürenin daha fazlasını istediğini belirtti. “Kulüp bunu üzücü buluyor. ‘Sadece beş maça çıkabildin, ama bizim açımızdan daha fazlasını istiyoruz,’ diyorlar.” De Jong da bunu üzücü buluyor, ancak şunu ekliyor: “Aynı zamanda gerçekçi olmak da gerekiyor.”

Hollanda'ya dönüş söz konusu değil. Tecrübeli oyuncu, kısa süre önce profesyonel kariyerine başladığı kulüp olan FC Twente ile anıldı, ancak o bu konuyu hiç istemiyor. “Bu konuda net olabilirim: Hollanda'da sadece bir kulüp için oynarım, o da PSV. Eindhoven'da güzel bir şekilde veda ettim. Orası benim kulübüm, ancak PSV'ye oyuncu olarak geri dönmem söz konusu değil.”

Artık profesyonel futboldan tamamen veda etmek bile ihtimal dahilinde. “Evet, bu da bir olasılık.” Forvet, uzun süren rehabilitasyon süreci boyunca kariyeri ve geleceği hakkında çok düşündüğünü söylüyor. “Ağustos’ta 36 yaşına gireceğim. Gerçekleşmemiş bir arzum yok, mutlaka peşinden koşmam gereken bir şey de yok.”