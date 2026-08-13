Lutsharel Geertruida, Instagram’da gizemli bir mesaj paylaştı: transfer yakın mı?

Lutsharel Geertruida, Instagram’da bir kez daha gizemli bir hikâye paylaştı. 26 yaşındaki savunmacı, kum saati emojisiyle siyah bir ekran yayımladı. Geertruida son haftalarda PSV ve Feyenoord’la, perşembe gününden bu yana ise Ajax’la anılıyordu.

Perşembe günü daha önce Sky Deutschland, Ajax’ın Geertruida için Leipzig nezdinde girişimde bulunduğunu yazdı. Amsterdam ekibi, onu kiralamak istiyor.

Geertruida’nın Hollanda’da beğenilen bir isim olduğu sır değil. Stoper ve sağ bek olarak görev yapabilen futbolcu, PSV ile kişisel şartlarda zaten anlaşma sağladı.

Feyenoord da profesyonel futboldaki ilk maçına De Kuip’te çıkan Rotterdamlı oyuncunun dönüşünü bir süredir gündeminde tutuyor.

Kum saatinin olası bir transferle ilgili olup olmadığı tam olarak net değil. Ancak Geertruida’nın bu yaz Instagram’da gizemli bir mesaj paylaşması ilk kez yaşanmıyor.

Ağustos başında, hem PSV hem de Feyenoord’la anıldığı dönemde, daha önce de ‘UNO reverse’ kartının fotoğrafını paylaşmıştı. İnternet dünyasında bu kart, ani ve şaşırtıcı bir dönüşün simgesi olan bir meme haline geldi. Fotoğrafın anlamına dair teoriler kısa sürede yayılmaya başlamıştı.

Bazıları bunun Feyenoord’a ‘geri döndüğü’ anlamına geldiğini öne sürerken, bazıları da Geertruida’nın Eredivisie’nin ‘numero uno’su olan PSV’ye gideceği yorumunu yaptı.

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