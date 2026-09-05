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Rian Rosendaal

Çeviri:

Lutsharel Geertruida, Ajax karşısındaki dev maçta PSV formasıyla ilk 11’deki ilk maçına çıkıyor

Ajax - PSV Eindhoven
Ajax
PSV Eindhoven
Eredivisie

Peter Bosz, Ajax ile oynanacak dev maç öncesinde PSV'nin ilk 11'ini açıkladı. Deneyimli teknik adam, bu tercihler arasında Lutsharel Geertruida'ya da yer verdi ve oyuncu böylece PSV formasıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkacak. Ajax ile PSV arasındaki VriendenLoterij Eredivisie karşılaşması, cumartesi akşamı Johan Cruijff ArenA'da TSİ 20.00'de başlayacak.

Bosz, Eindhoven ekibinin kalesinde Matěj Kovar'ı tercih etti. Sergiño Dest ve Mauro Júnior, Ajax karşısında sırasıyla sağ ve sol bekte görev yapacak. Geertruida ile Armando Obispo, PSV'de yeniden stoper ikilisi oldu. Bu durumda Ryan Flamingo kulübede oturacak.

Sven Mijnans geçen hafta FC Utrecht karşısında şık bir gole imza attı, ancak Ajax maçına yine yedek kulübesinde başlayacak. 10 numara pozisyonunda Guus Til görev alırken, Kodai Sano ve Noah Fernandez de Eredivisie'deki bu dev randevuda PSV orta sahasını tamamlıyor.

Ricardo Pepi son haftalarda büyük bir form grafiği yakalayamamış olsa da Ajax karşısında 'her zamanki gibi' santrforda yer alacak. Johan Cruijff ArenA'da kanatlarda ise sağda Ivan Perisic, solda Ruben van Bommel görev yapacak.

Ajax bu sezon şu ana kadar ligde oynadığı üç maçın ikisini kazandı: PEC Zwolle deplasmanında 0-2 ve Telstar deplasmanında 0-4. Amsterdam ekibi, üç hafta önce sahasında Heerenveen ile oynadığı maçta ise 2-2'lik beraberliğin ötesine geçemedi.

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PSV sezona bir nebze de olsa falsoyla başladı: sahasında Fortuna Sittard ile 2-2 berabere kaldı. Ardından Bosz'un ekibi, Excelsior (1-2), FC Groningen (5-1) ve FC Utrecht (1-6) karşısında galibiyetlerle toparlandı.

Ajax ilk 11'i: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Baas, Henrique; Klaassen, Mokio, Brandt; Berghuis, Tolu, Gloukh.

PSV ilk 11'i: Kovár; Dest, Geertruida, Obispo, Mauro Júnior; Fernandez, Til, Sano; Perisic, Pepi, Van Bommel.

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