Real Madrid'in Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin, takım arkadaşı Faslı Brahim Diaz'a yaptığı ve takımının bugün çarşamba günü Deportivo La Coruña karşısında (1-0) galibiyet golüne dönüşen kritik pasını yorumladı. Böylece takım, Abanca Riazor Stadı'nda Teresa Herrera Kupası dostluk kupasını kazandı.

Lunin, karşılaşmayı belirleyen pozisyon hakkında basına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bu doğal bir şekilde oluyor. Topu tuttuğunda ya da kurtardığında her zaman onu hızlıca oyuna sokmaya çalışırsın. Sonuçta Brahim'in (Diaz) bu kadar hızlı olduğunu bilmiyordum."

Ayrıca oku

Yüksek maaş ve hızlı terfi: "Infantino'nun metresi" davasında yeni ayrıntılar

Hüseyin Harja'dan Vigo'ya: Açıklamaların çok alçakça, Barcelona'ya yaptığından sonra nasıl konuşabiliyorsun?

Beyaz takımın kalecisi, Portekizli teknik direktör José Mourinho yönetimindeki hazırlık döneminin ilk haftaları hakkında konuşarak şöyle dedi: "Çok heyecanlı, çok yoğun ve zorluydu ama açıkçası bunu çok seviyoruz."

Karşılaşmayla ilgili olarak Lunin şunları söyledi: "Çok iyi bir maçtı, sahada harika bir atmosfer vardı, her şey güzeldi. Ama en önemlisi, bu maçlar yeni sezona hazırlanmamızda bize fayda sağlıyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "İkinci yarı özellikle fiziksel açıdan biraz zorluydu çünkü hâlâ hazırlık dönemindeyiz, çok sıkı çalışıyor ve büyük çaba harcıyoruz, ancak bu, lig başlamadan önce bize çok yardımcı oluyor."

Real, maçı Diaz'ın golüyle kazandı. Diaz, Lunin'in uzun pasını değerlendirerek topla orta sahadan rakip ceza sahasına doğru koştu ve atağı başarıyla sonuçlandırarak takımına Teresa Herrera kupasını onuncu kez kazandırdı.

Diaz, Macar takımı Ferencváros ile oynanan maçtan (2-1) sonra Real ile üst üste ikinci maçında ilk on birde yer aldı, ancak La Coruña karşılaşmasında ikinci yarının başında oyundan alınarak yerini genç oyuncu Mario Rivas'a bıraktı.