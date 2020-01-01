Lukas Podolski, Antalyaspor için yola çıktı
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Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki futbolcu ile transfer görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.
Futbolcunun gece yarısı uçakla Antalya'ya geleceğini ifade eden Süğlün, "Büyük ihtimal yarın anlaşırız diye düşünüyorum." diye konuştu.
✈️🦂— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) January 18, 2020
Süğlün, anlaşma sağlanması halinde Alman futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalanacağını kaydetti.
Tecrübeli futbolcu, daha önce Galatasaray'da 2015-2017 yıllarında forma giymişti.
Vissel Kobe ile sözleşmesi sona eren Podolski de Twitter hesabından uçak emojisi paylaşarak yola çıktığını belirtti.