Lukas Podolski, Antalyaspor için yola çıktı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un transfer görüşmesi yaptığı Alman golcü Lukas Podolski'nin Antalya'ya geleceği bildirildi.

Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki futbolcu ile transfer görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Futbolcunun gece yarısı uçakla Antalya'ya geleceğini ifade eden Süğlün, "Büyük ihtimal yarın anlaşırız diye düşünüyorum." diye konuştu.

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Süğlün, anlaşma sağlanması halinde Alman futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalanacağını kaydetti.

Tecrübeli futbolcu, daha önce 'da 2015-2017 yıllarında forma giymişti.

Vissel Kobe ile sözleşmesi sona eren Podolski de Twitter hesabından uçak emojisi paylaşarak yola çıktığını belirtti.