Romelu Lukaku vs Zlatan Ibrahimovic: Milano derbisi geri döndü

İki yıldız, Inter'in İtalya Kupası'nda Milan'ı yendiği karşılaşmada gerginlik yaşamışlardı ve Pazar günü Serie A'da yeniden karşı karşıya gelecekler.

İtalya'da bu karşılaşmaya 'derbilerin derbisi' diyorlar ve tabii iyi bir sebeple.

Pazar günü AC Milan ve Inter, Serie A'nın zirvesindeki iki ekip olarak San Siro'da buluşacak, bu 10 yıldır olmayan bir durum.

Nisan 2011'de Milan, rakibinin iki puan üzerindeydi ve cezalı olan Zlatan Ibrahimovic'ten mahrum kalmalarına rağmen 18. şampiyonluklarına giden yola 3-0'lık Inter galibiyeti de eklediler. Bu onların son şampiyonluğuydu.

Ama Milan geri döndü. Yine o dönem olduğu gibi 39 yaşındaki Ibrahimovic geçen yıl kaos içinde olan bir kulübe şampiyonluk mücadelesi için ilham veriyor.

Ancak İsveçli yaşına meydan okurken, Stefano Pioli'nin genç kadrosu yıpranma belirtileri göstermeye başladı.

Sezonun büyük bölümünde lider olmalarının baskısı, geçtiğimiz hafta sonu Spezia'ya karşı alınan 2-0'lık mağlubiyet ile birincilik koltuğunu bırakan Milan'ı etkiliyor gibi görünüyor. Milan, yeni yıla Serie A'da yenilmez girmişti; şimdi ise son yedi maçından üçünü kaybettiler.

Milan'ın tek bir gol bile bulamadığı Spezia'daki şok gerileme, Inter'in Lazio karşısında rahat bir galibiyet almasını sağladı.

Lazio, Serie A'da üst üste altı maç kazanmıştı, ancak iki gol atıp bir de üçüncü golün asistini kaydeden Romelu Lukaku'ya yenik düştüler.

Zaman zaman tüm Lazio defans hattının Lukaku'ya karşı olduğunu hissettik ama yine de adil bir mücadele değildi.

Inter'in işi bitiren üçüncü golü için Lautaro Martinez'e pasını atarken, Belçikalı oyuncu, Marco Parolo'yu o kadar çarpıcı bir şekilde geçti ki Ole Gunnar Solskjaer'in Lukaku'nun Manchester United'da kontra-atak oyunu için aranan hızlı oyuncu olmadığı konusundaki argümanı alay konusu oldu.

Gazzetta dello Sport'un yazdığı gibi, Lukaku'nun "parkta çocuklarla futbol oynayan bir yetişkin gibi göründüğü" maçlardan biriydi. Bir uyumsuzluk vardı. Ama şimdi bir rövanş maçı zamanı: kelimenin tam anlamıyla iki futbol ağır sıkleti arasında bir savaş.

The Derby della Madonnina bireysel hesaplaşmalardan daha büyüktür, ancak Lukaku ve Ibrahimovic'in en son karşılaşmasındaki sert kavgası, bu hafta sonu oynanacak derbiye büyük bir gölge düşürdü.

Hatta, San Siro'nun güneydoğusundaki Via de Piccolomini'de bir binayı süsleyen yeni bir duvar resmine bile ilham verdi. Resimde Lukaku ve Ibrahimovic birbirlerine doğru eğiliyorlar ve "Yüz yüze, kalp kalbe" sözleri onlara eşlik ediyor.

Oldukça çirkin bir olayla ilgili oldukça güzel bir yorum.

Geçen ay Inter ile Milan arasında oynanan İtalya Kupası karşılaşmasında ilk yarının sonlarına doğru Lukaku ve Ibrahimovic, Milan'ın savunmacısı Alessio Romagnoli tarafından taç çizgisine yakın bir yerde yapılan faulün ardından bir söz dalaşına girdiler.

Söz dalaşı ceza sahasına doğru da devam etti. Ibrahimovic'in Lukaku'ya söylediği sözlerde, Everton'un sahibi Farhad Moshiri'nin Lukaku ve annesi hakkında 2018'de yaptığı yorumlara gönderme yaptığı iddia edildi: "Git voodoo b * kını yap seni küçük eşek."

Öfkeli Lukaku, "Annem hakkında konuşmak mı istiyorsun? Sen ve karını ******!" diyerek tartışmaya soyunma odası tünelinde devam etmeyi teklif etti: "Hadi içeri girelim, seni k*lt*k!"

İki takım devre arasında sahadan ayrılırken Lukaku geri çekilmek zorunda kaldı.

Ibrahimovic, ikinci sarı karttan dolayı oyundan atıldıktan sonra, Lukaku, karşılaşmanın beraberlik golünü attı.

Yine de olayların sonu bu olmadı. İtalyan Futbol Federasyonu (FIGC), Lukaku-Ibrahimovic'in ağız dalaşı hakkında soruşturma başlattı ve henüz nihai bir karar vermedi. Nitekim Lukaku, hikayenin kendi tarafını Pazartesi günü görüntülü görüşme yoluyla İtalya Futbol Federasyonu'na anlattı.

Ibrahimovic ise sözlerinde ırksal bir unsur olduğu yönündeki iddiaları reddetti: "ZLATAN'ın dünyasında IRKÇILIĞA yer yok. Hepimiz aynı ırkız - hepimiz eşitiz!! Hepimiz OYUNCUYUZ, bazıları diğerlerinden daha iyi."

Bu son cümle, bazıları tarafından, Lukaku'ya bir gönderme olarak yorumlandı. Manchester United'dan eski takım arkadaşların aradaki rekabeti güçlendirdiğini inkar etmek mümkün değil.

Lukaku, Inter'in geçtiğimiz sezon Şubat ayında Milan'ı 4-2'lik galibiyetle yenmesinin ardından, "Şehirde yeni bir kral var" dedi. Bu sezon Ekim ayında oynanan derbide iki gol atan Ibrahimovic ise, "Milan'ın asla kralı olmadı. Onların bir TANRI'sı var" dedi.

Her iki forvet de son zamanlarda formda görünüyor. Nitekim Lukaku, Lazio mücadelesinden önce biraz yorgun görünüyordu - tabii bunun iyi bir nedeni vardı.

Bu sezon hiçbir Serie A forveti 27 yaşındaki oyuncudan (2270) daha fazla sahada kalmadı. Bu Antonio Conte için çok önemli.

Lautaro için tüm yeteneği ve potansiyeline rağmen sinir bozucu bir durum olabilir. Lukaku çok daha güvenilir bir golcü ve hücum oyun planlarının tamamen ayrılmaz bir parçası.

Ligdeki diğer oyunculardan daha fazla gol (20) atan Lukaku, Inter'in Serie A'nın en çok gol atan (55) takımı olmasının ana nedeni.

Inter, Lukaku'ya Milan'ın Ibra'ya olduğundan kesinlikle daha bağımlı. İsveçli'nin Milan'da saha içi ve dışındaki etkisi küçümsenemez, ancak Pioli o olmadan maç kazanabileceklerini kanıtladı.

Milan'ın mücadelesi biraz kurnaz bir yatırım, akıllı antrenörlük ve birlik içindeki soyunma odasına dayanıyor. Bu, onları diğer takımlardan ayırıyor.

Ibrahimovic elbette bariz bir lider ancak derbide kendisini göstermesi gerekecek. Özellikle de, önümüzdeki hafta Sanremo Müzik Festivali'ne katılmayı kabul ettiği için Milan'ın eski çalıştırıcısı Fabio Capello gibi kişiler tarafından ateş altında tutulmasının ardından.

Lukaku, yaklaşık 50 yıl içinde iki rakip arasında Serie A'da oynanan maçlarda arka arkaya gol atan ilk oyuncu olmayı hedefliyor.

Sahne, San Siro'da özel bir öğleden sonra için hazırlanıyor. İki ağır sıklet, bir büyük rövanş. Ibrahimovic ve Lukaku bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Gerçekten derbilerin derbisi...